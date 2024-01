JO 2024 : «C’est fabuleux», Gasquet annonce du très lourd !

Thomas Bourseau

Seulement trois ans après les Olympiades de Tokyo qui avaient été reportées en raison de la pandémie liée au Covid-19, les Jeux Olympiques de Paris auront lieu de fin juillet à la mi-août en cet été 2024. Pour Richard Gasquet, ce sera l’occasion d’avoir une double ration de Roland-Garros et de faire un remake du double plaisir des Olympiades de Londres en 2012.

Les Jeux Olympiques de Paris se dérouleront cet été avec une cérémonie d’ouverture programmée pour le vendredi 26 juillet et de fermeture le dimanche 11 août. Pendant un peu plus de deux semaines, les meilleurs athlètes au monde représenteront fièrement les couleurs de leurs délégations respectives.

Gasquet : «Ça va être exceptionnel d’avoir les Jeux à Paris»

Et Richard Gasquet sera dans la partie. Avec la même volonté de réussir à décrocher une médaille comme à Londres en 2012 ? Il avait pour rappel mis la main sur le bronze avec Julien Benneteau en double messieurs. Et comme en 2012, le tennis se produira dans le luxe d’un Grand Chelem avec Wimbledon à l’époque et Roland-Garros cette année. De quoi permettre à Richard Gasquet de s’enflammer pour cette double ration de Roland-Garros.

«Faire un Grand Chelem et les Jeux dans un lieu aussi mythique que Roland-Garros, c’est fabuleux»