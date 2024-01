Tennis : Surprise, il fait tomber Nadal et hallucine

Amadou Diawara

Ce vendredi, Jordan Thompson a créé la surprise en venant à bout de Rafael Nadal en quart de finale du tournoi de Brisbane. Après la rencontre, le joueur australien s'est totalement enflammé. Exténué, Jordan Thompson avait même oublié qu'il avait sauvé des balles de matchs contre le Majorquin.

Qualifié pour les quarts de finale de l'ATP 250 de Brisbane, Rafael Nadal s'est frotté à Jordan Thompson ce vendredi. Un adversaire largement à la portée du Majorquin, puisque l'Australien est classé 55ème à l'ATP. Et contre toute attente, Rafael Nadal s'est incliné face à Jordan Thompson, et ce, malgré plusieurs balles de match en sa faveur. Interrogé après la rencontre, le joueur de 29 ans a fait part de son immense fierté d'avoir battu Rafael Nadal. Epuisé, Jordan Thompson a d'ailleurs avoué qu'il avait oublié les balles de matchs sauvées.

« J’ai complètement oublié que j’avais sauvé des balles de match. Battre Rafa à Brisbane en quarts de finale… Je pense que c’est aussi ma première demie sur un court en dur sur le circuit principal. Je ne pourrais pas être plus heureux », s'est réjoui Jordan Thompson dans des propos rapportés par We Love Tennis . De son côté, Rafael Nadal regrette d'avoir rechuté. Le vétéran de 37 ans ayant ressenti une grosse douleurs au psoas pendant la rencontre.

