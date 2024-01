Tennis : Djokovic promet du lourd après sa blessure

Alexis Brunet

Novak Djokovic participe actuellement à l'United Cup. Le Serbe a d'ailleurs été battu par Alex de Minaur. Le Djoker a eu du mal à rivaliser, gêné par des douleurs au poignet droit. Une blessure qui ne rassure pas avant le début de l'Open d'Australie. Mais le natif de Belgrade a calmé tout le monde en affirmant qu'il avait remporté les deux derniers majeurs australiens auxquels il avait participé en étant blessé.

L'année 2024 commence bien mal pour Novak Djokovic. Alors qu'il avait impressionné en 2023, le Serbe a concédé sa première défaite de l'année dès son troisième match. Un résultat qui s'explique en partie par le fait que le Djoker a été gêné par une douleur au poignet droit lors de sa rencontre en United Cup, face à l'Australien Alex de Minaur.

Pas rassurant avant l'Open d'Australie

Novak Djokovic s'est donc incliné face à Alex de Minaur, ce qui a conduit à l'élimination de la Serbie en quart de finale de l'United Cup, une compétition mixte par équipe. Cela n'est donc pas la meilleure façon d'entamer 2024 surtout que le prochain rendez-vous du Djoker sera l'Open d'Australie qui se déroulera du 14 au 28 janvier. Le natif de Belgrade s'était d'ailleurs imposé lors de l'édition 2023.

Djokovic ne s'inquiète pas