Tennis : Djokovic et Nadal entrent dans l’histoire, Federer menacé ?

Benjamin Labrousse

L’année 2024 a débuté par des choix bien différents entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Si le premier a disputé la United Cup à Perth, le second tente de retrouver des sensations à Brisbane, quasiment un an après son dernier match officiel. Respectivement âgés de 36 et de 37 ans, Djokovic et Nadal sont tous proches de rattraper Roger Federer concernant un record de longévité sur le circuit ATP.

Ces deux légendes ne laissent que très peu de place à la nouvelle génération. À eux deux, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont remporté 9 des 12 derniers Grand Chelem disputés. Mais la carrière de l’Espagnol a basculé en janvier 2023, lorsque ce dernier s’est lourdement blessé à la hanche durant l’Open d’Australie. De son côté, Novak Djokovic a tout raflé en 2023, remportant trois des quatre Grand Chelem de la saison, et assumant parfaitement son statut de numéro un mondial. Malgré leurs âges respectifs (36 ans pour le Serbe, 37 pour l’Espagnol), Djokovic et Nadal repoussent toujours plus loin leurs limites.

Début d’année réussie pour Nadal, Djokovic inquiétant

Et si le « Taureau de Manacor » est de retour sur les courts en ce mois de janvier, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont tous deux remporté leur premier match de l’année. Engagé sur le tournoi de Brisbane (ATP 250), Nadal a confirmé avec brio son retour aux affaires en l’emportant au 1er tour face à Dominic Thiem (7-5, 6-1) ce mercredi. En quête d’une préparation optimale pour l’Open d’Australie (à partir du 14 janvier prochain), Novak Djokovic s’est quant à lui engagé à la United Cup, et a battu le Tchèque Jiri Lehecka au 2ème tour (1-6, 7-6, 1-6), avant de s’incliner face à Alex De Minaur en quarts de finale (6-4, 6-4).

Nadal et Djokovic se rapprochent de Federer