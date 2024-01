Tennis : Nadal sous le charme de Federer, il tacle Djokovic

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d’un incroyable retour à la compétition pour son premier match depuis un an, Rafael Nadal a facilement disposé de Dominic Thiem, un adversaire qu’il connaît très bien. Le Majorquin reprend tout juste ses marques sur un circuit dominé par son rival Novak Djokovic. Pourtant, avant son retour, il s’est beaucoup livré sur sa relation avec les autres membres du Big 3, confiant même qu’il y a une différence notable entre les deux.

En effectuant son retour mardi, Rafael Nadal ne pensait peut-être pas connaître un si grand succès. Le Majorquin n’a jamais connu une telle situation depuis le début de sa carrière et son retour à 37 ans après un an d’absence ne laissait rien présager de bon. D’ailleurs, lui-même ne savait pas trop dans quoi il mettait les pieds et il s’est rappelé le retour de son grand ami Roger Federer avant d’entamer la saison 2017, un joueur pour lequel il a toujours éprouvé une grande admiration.

Plus qu'un ami

Il y a quelques jours, Novak Djokovic confirmait qu’il n’entretenait pas vraiment une relation amicale avec Roger Federer et Rafael Nadal. Pourtant, le Suisse et l’Espagnol sont devenus très amis au cours de leur carrière, les deux partageant leurs larmes lors de la retraite du Maestro en septembre 2022. Dans une interview pour El Pais , le Majorquin a confirmé cette tendance. « Depuis que j’ai une mémoire du tennis, Federer est le joueur qui m’a le plus impressionné, le plus amusé, le plus ému. Regarder Federer jouer m’a toujours plus ému que regarder Djokovic, et finalement, le tennis c’est l’émotion qui vous attire » confie-t-il.

Djokovic très précautionneux

Ces derniers mois, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont échangé à distance dans différents médias, beaucoup interprétant ici et là des piques. Dernièrement, le Serbe avait confié avoir été intimidé par le rituel d’échauffement dans le vestiaire avant un match à Roland-Garros de Nadal au début de sa carrière. Récemment, ce dernier s’est exprimé sur sa manière de faire évoluer son jeu au fil des années. « Nous nous sommes tous réinventés, c’est pour cela qu’il y a eu cette rivalité intense. Djokovic aussi, mais avec une différence : il a fait évoluer son jeu mais il n’a pas eu besoin de le faire évoluer autant que nous (Federer et Nadal). La seule chose qui l’a obligé à améliorer son jeu, ce sont ses rivaux, et non des problèmes physiques » poursuit-il.

60ème duel à venir ?

Il y a quelques semaines, Novak Djokovic se confiait sur un potentiel 60ème duel à venir face à l’Espagnol et il semblait avoir l’eau à la bouche. En constatant que son rival a réalisé une grande performance pour son retour, le Serbe l’a félicité sur les réseaux sociaux. Et si ce duel tant attendu se déroulait sur les courts de l’Open d’Australie ?