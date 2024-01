Tennis : Première alerte physique pour Djokovic, un danger ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Excellent lors de son premier match de la saison lors de la rencontre entre la Serbie et la Chine dans le cadre de la United Cup, Novak Djokovic a connu plus de difficultés pour se défaire de Jiri Lehecka, jeune joueur tchèque qui pointe à la 31ème place mondiale. Le Serbe a perdu un set et a surtout dû appeler le kiné sur le court pour une douleur au poignet. Même s'il a remporté le match, il a dû laisser sa place lors du double mixte, de quoi susciter un peu plus d'inquiétude...

En terminant la saison fin novembre à Malaga pour défendre les couleurs de son pays, Novak Djokovic n'a pas connu une vraie pause. A peine un mois plus tard, le numéro 1 mondial a dû reprendre la compétition pour la United Cup. Avec la Serbie, il est qualifié pour les quarts de finale puisqu'il affrontera l'Australie d'Alex de Minaur ce mercredi. Mais c'est peut-être ce poignet qui sera très surveillé parce que l'Open d'Australie approche à grands pas.

Une inquiétude légère

Dans sa carrière, Novak Djokovic n'a quasiment pas connu de pépins physiques. Le Serbe paraît même encore plus fort lorsqu'il est touché par des petites douleurs, comme ce pourrait être le cas de cette alerte. « J’espère que ce problème ne s’aggravera pas. C’est arrivé pendant l’échauffement avant le match. J’ai reçu un traitement avant, pendant et après le match, pour essayer de résoudre le problème auquel je suis confronté aujourd’hui de la meilleure façon possible. Ce n’est pas la première fois que je suis confronté à ce genre de circonstances. Je sais que ce genre de choses arrive dans le sport professionnel en général » a-t-il réagi après sa victoire.

Grande responsabilité ce mercredi

Evidemment grand leader de son équipe, Novak Djokovic est associé à Olga Danilovic depuis le début de la compétition. La jeune Serbe a été accompagnée par Hamad Medjedovic pour le double face à la République tchèque et le défi sera de taille face à l'Australie, pays hôte, ce mercredi. La Serbie était menée au score au moment où Novak Djokovic est entré sur le court, c'est lui qui lancera les hostilités face à De Minaur. « J’avais plus de responsabilités, tu joues à 0–1, il y a plus de pression pour gagner. Je pense que ce n’est pas un problème majeur, parce que j’ai réussi à terminer le match et à bien jouer, même si je ne me sentais peut‐être pas à 100%, mais cela m’a permis de terminer le match. J’espère que j’aurai assez de temps pour récupérer avant le match de demain contre l’Australie, qui aura lieu dans l’après‐midi » affirme-t-il.

Un grand défi

Novak Djokovic a très vite lancé sa saison 2024 qui pourrait être une nouvelle fois très fructueuse. En effet, le Serbe sera le grand favori de l'édition 2024 de l'Open d'Australie, lui qui ne recule devant aucun défi même à 36 ans. Le numéro 1 mondial doit tout de même éviter de donner trop d'énergie, lui qui met un point d'honneur à faire briller la Serbie lors des compétitions par équipes.