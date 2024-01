Tennis : La France au bout du suspense, grand défi à venir

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Première compétition de cette saison 2024, la United Cup bat son plein en Australie. Ce tournoi par équipes mixte se dispute entre les villes de Perth et de Sydney et la France participe bien à l'édition 2024 ! Placés dans le groupe de l'Italie et de l'Allemagne, les Bleus joueront une rencontre décisive mercredi face aux Transalpins, un adversaire à leur portée qu'il ne faudra pas sous-estimer. Lundi, ils sont passés tout proches de la défaite mais peuvent espérer mieux.

Comme on en a pris l'habitude, la saison tennistique se lance encore par une compétition par équipes en Australie. Pour la deuxième année, la United Cup permet à joueurs et joueuses de se défier dans une compétition mixte. 18 équipes sont ainsi réparties en 6 groupes et les premiers de chaque poule continuent l'aventure, avec les deux meilleures deuxièmes. La France est pour l'instant assez bien placée mais une victoire face à l'Italie mercredi ne serait pas de refus.

Premier duel à sensations

Adrian Mannarino avait parfaitement lancé les hostilités en s'offrant le premier set face à Alexander Zverev, numéro 7 mondial. Le Français de 35 ans a fini par craquer face à l'Allemand lundi et Caroline Garcia a dû prendre les choses en main pour revenir à hauteur. Malgré un premier set à sens unique en faveur d'Angelique Kerber, l'une des revenantes sur le circuit après une grossesse, elle a fini par dominer largement l'ancienne numéro 1 mondiale et offrait la possibilité à la France de remporter cette rencontre lors du double mixte. Associée à Edouard Roger-Vasselin, elle est parvenue à valider ce deuxième point après avoir sauvé une balle de match.



Tennis : Djokovic parti pour réussir une année historique ? https://t.co/zdmYZrQHbH pic.twitter.com/4GDHs30hK4 — le10sport (@le10sport) January 1, 2024

L'Italie sur le chemin

L'Allemagne ayant déjà triomphé de l'Italie, la France devait absolument l'emporter pour espérer terminer en tête de son groupe. Comme en Billie Jean King Cup en novembre dernier, Caroline Garcia retrouvera Jasmine Paolini, une adversaire qui lui pose problème. Adrian Mannarino tentera lui de se défaire de Lorenzo Sonego. Sur le papier, c'est dans les cordes des Bleus même si la numéro 1 tricolore devra faire mieux pour assurer un point.

Vers un gros résultat ?

Si la France parvenait à se défaire de l'Italie mercredi, elle avancerait en quarts de finale face au vainqueur du groupe F, composé des Pays-Bas, de la Norvège et de la Croatie. Les Néerlandais et Croates se battront, sachant que les premiers cités ont déjà remporté leur premier duel. En termes de tirage au sort, il y avait pire comme potentiel adversaire en quarts de finale pour la France. Mais il reste le plus dur à faire.