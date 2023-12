Tennis : Toutes les infos à savoir sur la United Cup, première compétition

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Compétition qui lance la saison 2024, la United Cup est sur le point de commencer. En effet, les meilleurs joueurs et joueuses du monde se retrouvent en Australie pour se disputer un titre par équipes. C’est donc la deuxième édition de cette compétition qui avait vu la victoire des Etats-Unis en 2023 en finale contre l’Italie. Cette année encore, 18 équipes s’affronteront d’abord dans des matches de poules entre les villes de Sydney et de Perth.

Dans sa volonté de lancer la saison par une compétition par équipes, comme c’est le cas sur le circuit depuis des années, l’Australie accueille encore la United Cup pour lancer au mieux la saison 2024. Parmi les équipes conviées à la fête, la France menée par Caroline Garcia notamment. Pour ceux qui ont coupé avec le tennis pendant l’intersaison, prenez une grande respiration et plongez-vous dans cette compétition. On vous explique tout en détails.

Un format particulier

Le tennis ne manque pas de compétitions par équipes mais la United Cup est unique en son genre. En effet, elle permet aux joueurs et aux joueuses de lancer leur saison au même moment puisque c’est mixte. Le format est simple : 18 équipes sont réparties en 6 groupes et chaque rencontre voit deux simples masculins, deux simples féminins et un double mixte se disputer. Les 6 vainqueurs de poules se qualifient pour les quarts de finale accompagnés par les deux meilleurs deuxièmes.

Une parité totale

Sur le plan technique, les joueurs et les joueuses auront les mêmes droits et gagneront exactement la même chose. En effet, comme cette compétition rapporte des points aux classements ATP et WTA, un athlète ayant réussi à participer à toutes les rencontres et à gagner tous ses matches peut obtenir jusqu’à 500 points. De même, le prize money de 10 millions de dollars sera partagé à parts égales entre joueurs et joueuses.

Des têtes d'affiche présentes

L’édition 2024 lancera très bien la saison puisque de grosses têtes d’affiche défendront les couleurs de leur pays lors de la United Cup. C’est le cas des numéros 1 mondiaux Novak Djokovic et Iga Swiatek qui défendront les couleurs de leurs pays, mais aussi de Caroline Garcia et Adrian Mannarino en France qui tenteront de se défaire de l’Italie et de l’Allemagne, cette dernière étant menée par Zverev entre autres. Le coup d’envoi sera lancé ce vendredi avec la rencontre entre la Pologne et le Brésil.