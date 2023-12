Tennis : Medvedev de retour au top, il envoie un message à ses adversaires

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 3 mondial après une saison 2023 riche en succès, Daniil Medvedev peut aborder 2024 avec beaucoup plus de confiance qu'il y a un an. Le Russe a connu une mise en route avant de répondre présent dans les plus grands rendez-vous. Papa d'une petite fille depuis un an seulement, il va aborder la saison 2024 pour l'Open d'Australie et il compte monter un peu plus le curseur dans les mois à venir.

Présent parmi les meilleurs joueurs du monde depuis des années, Daniil Medvedev a dû un peu se faire mal pour réussir à remonter dans le top 3 mondial en 2023. Le Russe a joué devant toute la saison et à 27 ans, il a déjà un palmarès bien complet. Pourtant, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, lui qui se prépare loin des radars avant d'aborder la saison 2024. Numéro 1 mondial pendant quelques semaines en 2022, il va tenter de retrouver cette place.

Nouvel état d'esprit

Battu en finale de l'Open d'Australie 2022 par Rafael Nadal après un match où il avait toutes les cartes en main, Daniil Medvedev a traîné son mal un long moment ensuite. Le Russe a fini par décevoir et il est même sorti du top 10 un an plus tard. Il fallait donc trouver une nouvelle inspiration pour continuer. « Chacun aura une motivation différente pour des raisons différentes. Et je vais être honnête, ces deux dernières années, même l’année dernière, quand j’ai eu un parcours extraordinaire, j’ai senti que j’étais en train de changer. C’est normal. Je vieillis. je n’ai plus 23 ans à la conquête de mon premier grand titre. À ce stade de ma vie, du moins maintenant, j’espère que cela durera longtemps » confie-t-il.

Retour au sommet ?

Avec un titre en Grand Chelem dans sa carrière pour le moment (US Open en 2021), Daniil Medvedev souhaiterait bien étoffer son palmarès. « J’ai la plus grande motivation qui soit pour continuer à trouver mes limites, pour aller toujours plus loin. J’essaie d’être encore plus professionnelle, de me battre davantage, d’être meilleur sur le terrain. À la fin de la saison, j’étais un peu trop dispersée parce que j’étais mentalement fatigué. Je vais donc essayer de faire tout cela mieux l’année prochaine et j’espère devenir un meilleur joueur » lance-t-il indirectement à ses concurrents.

La progression, la clé ?

En réussissant à s'imposer dans beaucoup de tournois sur le circuit ATP, Daniil Medvedev a tout de même quelques retouches à faire pour espérer retrouver le chemin du succès au plus haut niveau. Le Russe doit peut-être réussir à gagner en variations dans son jeu, lui qui n'aime pas du tout le jeu à la volée. En tout cas, il s'entraîne avant de refaire son apparition lors du premier Grand Chelem de l'année.