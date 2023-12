Tennis : Le clan Nadal annonce une surprise pour son avenir

Alexis Brunet

Le début d'année 2024 sera marqué par le retour à la compétition de Rafael Nadal. L'Espagnol va participer au tournoi de Brisbane, avant de prendre part à l'Open d'Australie. On ne sait pas encore à quel niveau évoluera le Majorquin, mais cela vaudra à coup sûr le coup d'œil. Initialement, le gaucher voulait disputer une dernière saison, mais il pourrait bien pousser encore un peu plus selon Carlos Moya.

L'année dernière, lors de l'Open d'Australie, Rafael Nadal se faisait éliminer au deuxième tour par l'Américain Mackenzie McDonald. Nul ne pouvait alors imaginer que l'Espagnol serait absent pendant presque un an. Diminué par les blessures qui l'empêchaient de jouer correctement, le Majorquin a alors pris plusieurs mois pour se soigner. Il semble aujourd'hui enfin débarrassé de ses soucis de santé et prêt à reprendre la compétition.

Nadal sera de retour à Brisbane

Le retour de Rafael Nadal sera pour le début d'année 2024. Il a annoncé qu'il allait participer au tournoi de Brisbane qui aura lieu du 31 décembre au 7 janvier. Après ça le taureau de Manacor enchaînera avec son premier majeur de la saison, l'Open d'Australie. On pourrait alors assister à une opposition entre l'Espagnol et son éternel rival, Novak Djokovic.

La possibilité de pousser jusqu'en 2025 existe