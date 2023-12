Tennis : Nadal de retour, son coach fait une révélation

Jean de Teyssière

La semaine dernière, Rafael Nadal s'est entraîné au Koweït, pour continuer de préparer son grand retour qui aura lieu en janvier prochain lors du tournoi de Brisbane. Les entraînements du Majorquin sont très intenses au point que son entraîneur, Carlos Moya, est obligé de le freiner.

Après une année blanche, marquée par une blessure au psoas qui a mis du temps à guérir, Rafael Nadal a annoncé qu'il serait de retour aux affaires en janvier prochain. Il débutera par le tournoi de Brisbane pour reprendre tranquillement le rythme de la compétition avant de participer à l'Open d'Australie.

« C’est un animal compétitif, une grande partie de mon travail a été de l’arrêter»

Dans une interview accordée à l'ATP, Carlos Moya, l'entraîneur de Rafael Nadal raconte son quotidien avec le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem : « On a beau essayer de lui mettre ça dans la tête et de le lui faire comprendre, quand il entre sur le court, c’est un animal compétitif. Une grande partie de mon travail et de celui de l’équipe a été de l’arrêter. L’arrêter en termes de charge d’entraînement, en termes d’heures de travail, en termes d’intensité. Un exemple. De temps en temps, je lui dis : ‘Maintenant, tu organises l’entraînement’. »

Tennis : Une révélation est lâchée sur le retour de Nadal https://t.co/lzKfmxz30l pic.twitter.com/KXSII2a9Tk — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

Nadal n'arrive pas à s'arrêter