Tennis : Djokovic de retour à l'entraînement, les choses sérieuses vont commencer

Auteur d'une saison exceptionnelle terminée par une défaite frustrante contre Jannik Sinner en demi-finales de la Coupe Davis, Novak Djokovic n'aura pas mis très longtemps avant de refaire son apparition sur un court de tennis. Le Serbe est de retour à l'entraînement puisque sa saison va débuter assez tôt également. Désireux de représenter au mieux son pays, il participera à la United Cup avec la Serbie tout début janvier et il a retrouvé un jeune compatriote pour l'aider à se préparer...

Près d'un mois après la Coupe Davis, Novak Djokovic reprend doucement le chemin de l'entraînement. Durant toutes ces semaines, beaucoup d'observateurs du monde du tennis n'ont pas cessé de rendre hommage à son travail et à sa force de caractère, notamment à l'entraînement. Pour son retour sur le court, le numéro 1 mondial a emmené dans ses valises à Dubaï celui qui deviendra peut-être sa doublure dans quelques mois voire années et même son partenaire de double.

Medjedovic avec son idole

Novak Djokovic est bien plus qu'un idole pour Hamad Medjedovic, il est surtout celui qui lui a permis de démarrer sa carrière professionnelle dans les meilleures conditions en finançant les déplacements et les autres coûts de son jeune compatriote. Le 113ème mondial vient tout juste de remporter le Masters Next Gen en battant Arthur Fils en finale et à 20 ans, il s'impose comme l'un des futurs grands noms de la jeune génération quand on voit à quel niveau il est capable d'évoluer. Il a donc été invité à rejoindre le numéro 1 mondial pour une semaine d'entraînement à Dubaï, où les deux joueurs ont même joué au beach-volley.

Un monstre acharné

En réalisant encore une fois le Petit Chelem en 2023 et en remportant le Masters à 36 ans, Novak Djokovic a encore prouvé qu'il était le plus grand joueur de tous les temps. Le Serbe n'est pas prêt à lâcher l'affaire et il ne veut rien laisser au hasard. « C’est fou, il faut lui tirer son chapeau et l’admirer. Il a toujours faim… Et il n’a pas honte de dire : ‘je veux battre tous les records’. Et c’est très bien qu’il le fasse. Il n’a peur de rien. C’est incroyable. Je sais comment il s’occupe de lui, comment il s’entraîne donc je ne suis pas si surpris. Je sais à quel point il est exigeant envers lui‐même et son équipe » déclare Dante Bottini, ancien coach de Dimitrov ou Nishikori entre autres dans une interview pour La Nacion .

Un réel objectif

Pour lancer sa saison 2024, Novak Djokovic a choisi d'aller aider ses compatriotes en aidant la United Cup, cette compétition par équipes mixte créée il y a un an. L'année dernière, ce sont les Etats-Unis qui avaient triomphé de l'Italie en finale. Ce n'est donc pas un hasard si Hamad Medjedovic accompagne son illustre homologue à l'entraînement cette semaine puisqu'il fera partie de l'équipe.