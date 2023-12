Tennis : Djokovic détesté à cause de Nadal et Federer ?

Alexis Brunet

Novak Djokovic est actuellement le meilleur joueur du monde, et peut-être même le meilleur joueur de l'histoire. Pourtant, le Serbe est souvent hué sur les courts du monde entier. Selon Patrick Mouratoglou, cela est sûrement dû au fait qu'il soit arrivé après Rafael Nadal et Roger Federer sur le circuit, et qu'il a commencé à les battre. En effet, cela n'aurait pas plu aux fans de l'Espagnol et du Suisse.

En 2024, Novak Djokovic sera à coup sûr l'un des principaux joueurs à suivre. Le Serbe a beau avoir 36 ans, il est toujours aussi étincelant, et il pourrait bien battre encore une fois des records. Écœuré par Carlos Alcaraz, qui l'a empêché de réaliser le Grand Chelem calendaire en 2023, le Djoker tentera de nouveau sa chance en 2024.

Djokovic était considéré comme un méchant

Récemment, lors d'une interview accordée à CBS , Novak Djokovic est revenu sur sa non-participation à l'Open d'Australie 2022. Le Djoker n'avait pas pu y participer à la compétition à cause des mesures sanitaires anti-covid en place dans le pays à cette époque. Vivement critiqué, le Serbe l'avait mal vécu. « Le monde entier était contre moi, j'ai été déclaré comme le méchant du monde. J'ai vécu ce genre de situation sur les courts de tennis avec des publics qui ne me soutenaient peut-être pas, mais je n'avais jamais vécu cela dans ma vie. Je ne suis ni antivaccin, ni pro vaccin, je suis pour la liberté de choisir. »

Mouratoglou sait pourquoi Djokovic est détesté