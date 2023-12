Roland-Garros : Une annonce est lâchée sur la retraite de Nadal

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Rafael Nadal entame son dernier tour d'honneur. A 37 ans, le joueur espagnol est conscient que la fin approche. La prochaine saison pourrait bien être sa dernière. L'ancien numéro un mondial rêverait de sortir par la grande porte, possiblement en remportant un quinzième Roland-Garros. Directrice du tournoi, Amélie Mauresmo estime qu'il est encore trop tôt pour se prononcer sur sa participation.

Après de longs mois de doute, Rafael Nadal voit le bout du tunnel. Absent des terrains depuis le dernier Open d'Australie en janvier 2023, le joueur espagnol a annoncé son retour pour ce qui devrait être sa dernière saison. « Bien sûr, j'ai eu beaucoup de doutes, il y a eu des moments où ça semblait impossible que ce moment arrive. Mais nous avons maintenu l'éthique de travail et nous avons gardé espoir, et je crois que je suis prêt pour reprendre. Je ne sais pas à quel niveau ni à quoi m'attendre, mais peu importe. Je n'en ai aucune idée mais je m'en fiche maintenant. Je suis juste heureux de revenir avec l'excitation de faire l'effort nécessaire pour m'amuser et je crois que je serai compétitif » a confié Nadal il y a quelques jours.

Tennis : Il dévoile le secret de Rafael Nadal https://t.co/22tSsqBBST pic.twitter.com/AUhdxoCdC5 — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

Nadal prépare sa dernière saison ?

Ces derniers jours, l'ancien numéro un mondial a tapé avec certains espoirs du tennis français comme Gabriel Debru ou encore Arthur Fils. Rafael Nadal monte en puissance avant d'aborder cette saison au cours de laquelle ses principaux objectifs seront Roland-Garros et les Jeux olympiques de Paris. Mais Amélie Mauresmo estime qu'il est encore trop tôt pour se prononcer sur sa participation au Grand Chelem parisien.

« Il faut attendre de voir comment se passe sa reprise »