Tennis : Il lâche une grande annonce sur Djokovic

Jean de Teyssière

Cette année, Novak Djokovic a encore réalisé une saison exceptionnelle, en remportant trois titres du Grand Chelem. Vainqueur de l'Open d'Australie, de Roland-Garros et de l'US Open, le Serbe porte son total à 24 titres. Même la jeune génération ne parvient pas à trouver la faille pour terrasser le « Djoker » et l'ancien numéro 3 mondial, Nikolay Davydenko, croit savoir pourquoi.

L'insubmersible Novak Djokovic va retrouver sur son chemin Rafael Nadal la saison prochaine sur les courts de tennis. L'Espagnol va faire son grand retour sur les terrains après une année sans jouer. De quoi peut être mettre fin à la domination outrageuse du joueur serbe de 37 ans, à laquelle la jeune génération ne parvient pas à mettre fin. Hormis Carlos Alcaraz à Wimbledon, tous se sont cassés les dents sur le roc serbe. Une situation qui risque d'être difficile à renverser, si l'on en croit les dires d'un ancien joueur de tennis.

«Les joueurs ont tous peur de lui»

Au cours d'un entretien accordé au média russe Championat , Nikolay Davydenko, ancien numéro 3 mondial, explique pourquoi Novak Djokovic est si dominateur, même à 37 ans : « Si Djokovic est en forme, même sans jouer plusieurs tournois, sans blessures, il est prêt physiquement. Ce qui est plus important, c’est qu’il lui reste de l’énergie pour chaque match. Et s’il en a, sa concentration sera bien supérieure à celle des autres. C’est pour cela que les joueurs ont tous peur de lui. »

«Ça me met hors de moi», Djokovic se lâche sur Nadal https://t.co/FgMdo07oUs pic.twitter.com/ScDWGVD7kS — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

«Djokovic bat la jeune génération aussi avec sa tête»