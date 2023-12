Tennis : Djokovic seul au monde, il dévoile son secret

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours au sommet de la hiérarchie à 36 ans, Novak Djokovic a connu une année 2023 exceptionnelle ponctuée de trois nouveaux succès en Grand Chelem. Le Serbe a passé un nouveau cap dans sa capacité à se sublimer dans l'effort peut-être au détriment d'un certain plaisir sur le court, notamment au niveau du public. Mais à l'arrivée, c'est bien lui le meilleur joueur de la planète et il devrait sûrement finir par réaliser les mêmes exploits en 2024.

Auteur d'une saison exceptionnelle où il a battu ou amélioré plusieurs records, Novak Djokovic est plus que jamais le joueur de l'année. Le Serbe s'est encore une fois positionné au sommet mais également comme le joueur qu'il faut battre et abattre. En 2023, c'est peut-être la première fois où il a accepté pleinement son rôle de méchant du film puisqu'il est assez souvent sifflé dans tous les tournois qu'il joue. Dans une longue interview pour CBS , dans laquelle il est revenu sur Rafael Nadal, il s'est expliqué sur la situation.

« Le méchant du monde »

Pas forcément apprécié par tout le monde depuis le début de sa carrière, Novak Djokovic a en plus connu des années difficiles notamment lors du Covid. En raison de ses prises de position qui lui ont valu de s'absenter du circuit par moments, il a encore perdu en popularité. « Le monde entier était contre moi, j'ai été déclaré comme le méchant du monde. J'ai vécu ce genre de situation sur les courts de tennis avec des publics qui ne me soutenaient peut-être pas, mais je n'avais jamais vécu cela dans ma vie. Je ne suis ni antivaccin, ni pro vaccin, je suis pour la liberté de choisir » a-t-il confié en se rappelant de son expulsion d'Australie début 2022.

Une relation tellement particulière

Comment un si grand champion peut-il connaître une relation si difficile avec le public ? C'est la question que doit se poser Novak Djokovic. Si le numéro 1 mondial a longtemps tenté de tout faire pour se faire aimer du public, il semble avoir accepté la situation et cela semble lui convenir. Mais cela reste compliqué à vivre. « La pression et le stress sont beaucoup plus importants lorsque le public est contre vous. C'est ce qui s'est passé pendant la majeure partie de ma carrière, mais j'ai appris à être le meilleur dans une atmosphère hostile. Les gens pensent que c'est en fait mieux pour moi si le public ne me soutient pas, parce que cela fait ressortir le meilleur de moi sur le plan du tennis. C'est parfois ce qui s'est passé, mais d'un autre côté, j'aime mieux jouer quand je suis bien soutenu par le public » avoue-t-il.

