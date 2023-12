Tennis : Un crack veut imiter Djokovic

Benjamin Labrousse

Désormais âgé de 36 ans, Novak Djokovic n’a jamais semblé aussi fort. Phénoménal, le Serbe a remporté trois des quatre Grands Chelems cette saison, ainsi que le master. Véritable référence pour les générations futures, Nole semble d’ailleurs avoir inspiré plusieurs personnalités du tennis, dont le coach d’un jeune espoir italien.

Jusqu’où ira Novak Djokovic ? En l’absence de son rival de toujours Rafael Nadal (lourdement blessé à la hanche et forfait jusqu’à début 2024), le natif de Belgrade n’a pas laissé la moindre miette à ses concurrents. Seul le génie espagnol Carlos Alcaraz aura réussi à faire tomber Nole , en ayant vaincu ce dernier lors de la finale de Wimbledon en juillet dernier. À 36 ans, Novak Djokovic représente à merveille le prototype du joueur ultra-complet, capable de briller dans n’importe quel compartiment du jeu. Ainsi, le Serbe inspire de nombreux jeunes joueurs, mais également certains entraîneurs.

Nadal - Federer : Djokovic se lâche et fait une proposition https://t.co/LVlTz8Muio pic.twitter.com/By5MOoYEfT — le10sport (@le10sport) December 10, 2023

« C’est le service qui fait la différence »

Entraîneur du jeune espoir Matteo Arnaldi (22 ans, 44ème mondial), Alessandro Petrone s’est exprimé sur la progression de l’Italien, affirmant s’inspirer de Novak Djokovic. « Quand on arrive à un haut niveau, c’est le service qui fait la différence, l’opportunité d’avoir des points gratuits, c’est pour cela que nous travaillons sur le service en faisant de petits ajustements, pour l’améliorer un peu, surtout d’un point de vue technique » , a d’abord déclaré Petrone dans des propos relayés par WeLoveTennis .

« Djokovic, toute proportions gardées, est notre référence »