Nadal - Federer : Djokovic se lâche et fait une proposition

Novak Djokovic est à 36 ans l'un des joueurs les plus âgés du circuit. Le Serbe aura vu passer des générations de joueurs, mais c'est surtout le Big 3 qui aura marqué les fans de tennis. Le trio magique formé par le Djoker, Rafael Nadal, et Roger Federer. Les trois joueurs ont été rivaux pendant des années, et il n'était donc pas possible qu'ils soient amis. Mais le natif de Belgrade espère que les choses évolueront à la fin de leur carrière respective.

«Nous ne sommes pas amis»

Lors de l'émission 60 minutes sur CBS News , Novak Djokovic s'est confié sur sa relation avec Roger Federer et Rafael Nadal. Le Serbe a avoué qu'à l'avenir il aimerait bien devenir plus proche de ses deux grands rivaux. « Personnellement, j’aimerais bien (devenir plus proche de Nadal et Federer). Je veux dire, je sais qu’évidemment (rires) nous ne nous sommes pas très bien entendus tout au long de nos carrières, notamment en dehors des courts. Et nous ne sommes pas amis parce que nous sommes rivaux et il est difficile, en tant que concurrents, d’être très proches et de donner un aperçu de votre vie ou de ce que vous ressentez parce que cela pourrait être utilisé contre vous. »

«Le plus grand respect est toujours là»