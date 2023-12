Djokovic - Federer : Nadal annonce enfin qui est «le meilleur» !

Alexis Brunet

Rafael Nadal va faire son retour sur le circuit début 2024. L'Espagnol a annoncé qu'il allait reprendre la compétition à l'occasion du tournoi de Brisbane, puis de l'Open d'Australie. Cela pourrait être la dernière saison du Majorquin, et donc l'ultime occasion pour les fans de voir de leurs propres yeux l'un des meilleurs joueurs du monde. Justement, le taureau de Manacor a donné son opinion à ce sujet, et il a encensé Novak Djokovic et Roger Federer.

Dernièrement, une bonne nouvelle a ravi tous les fans de tennis. Rafael Nadal a annoncé la date de son retour. Ce dernier va revenir à la compétition à l'occasion du tournoi de Brisbane, et il enchaînera par la suite avec l'Open d'Australie. Il y a donc une chance pour que l'on assiste à l'un des ultimes affrontements entre l'Espagnol et Novak Djokovic dès le premier tour du Grand Chelem australien.

Nadal encense Djokovic et Federer

Rafael Nadal va probablement prendre sa retraite à la fin de la saison 2024. Il est donc peu probable que l'on voit encore de nombreux affrontements entre Novak Djokovic et ce dernier. Mais si cela arrive, le match pourrait valoir le détour. En effet, dernièrement, lors d'une conférence, l'Espagnol a dressé la liste des meilleurs joueurs pour chaque coup. Le Majorquin a ainsi déclaré que le Djoker possédait le meilleur revers de l'histoire. Pour ce qui est du coup droit, c'est Roger Federer qui a été choisi par Nadal. Le spécialiste de la terre battue de Roland-Garros ne s'est tout de même pas oublié dans ce classement, puisqu'il a affirmé avoir le meilleur mental. Enfin, pour ce qui est du physique, il a choisi son compatriote Carlos Alcaraz.

Tennis : Un double Alcaraz-Nadal aux Jeux olympiques, une dérogation nécessaire https://t.co/Ra8KJvbdTj pic.twitter.com/Q1DbnoUMwX — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

Djokovic et Federer sont des références