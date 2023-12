Tennis : Nadal de retour, Federer sort du silence

Alexis Brunet

Rafael Nadal est enfin de retour. L'Espagnol a annoncé dernièrement qu'il reviendrait à la compétition à l'occasion du tournoi de Brisbane, avant d'enchaîner avec l'Open d'Australie. Ancien grand rival du Majorquin, Roger Federer a donné son avis sur ce retour. Le Suisse espère que Nadal réussira une grande saison l'année prochaine.

En janvier dernier, Rafael Nadal se faisait éliminer au deuxième tour de l'Open d'Australie par Mackenzie McDonald. À cette époque-là, nulle ne pouvait alors imaginer que l'on ne reverrait l'Espagnol sur les terrains qu'un an plus tard. En effet, le taureau de Manacor a dû prendre du temps pour lui, afin de se soigner de ses blessures qui devenaient beaucoup trop envahissantes. Aujourd'hui le gaucher va mieux, et il fera son retour début janvier 2024.

Nadal a beaucoup douté

Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, Rafael Nadal est revenu sur cette période d'éloignement des courts, nécessaire avant son retour. L'Espagnol est passé par toutes les émotions, et surtout le doute. « J'ai eu beaucoup de doutes, il y a eu des moments où ça semblait impossible que ce moment arrive. Mais nous avons maintenu l'éthique de travail et nous avons gardé espoir, et je crois que je suis prêt pour reprendre. Je ne sais pas à quel niveau ni à quoi m'attendre, mais peu importe. »

Federer souhaite le meilleur à Nadal