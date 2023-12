Tennis : «Je m’en fous», Nadal se lâche sur son retour

Alexis Brunet

Pour la première fois depuis presque un an, les amateurs de tennis pourront de nouveau voir Rafael Nadal disputer un match officiel. L'Espagnol a indiqué qu'il allait faire son retour lors du tournoi de Brisbane, mais à quel niveau pourra-t-il évoluer ? Pour le principal intéressé la question ne se pose pas, il souhaite avant tout prendre du plaisir.

Début janvier tous les regards seront braqués sur le tournoi de Brisbane. L'ATP 250 australien a été choisi par Rafael Nadal pour son retour à la compétition, presque un an après son dernier match officiel. Cela permettra à l'Espagnol de retrouver quelques sensations, avant de s'aligner à l'Open d'Australie. C'était d'ailleurs lors de ce Grand Chelem que le Majorquin avait disputé son dernier match, avant de devoir s'absenter pour soigner sa blessure.

Nadal veut prendre du plaisir

À travers une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Rafael Nadal s'est exprimé sur son retour, et sur ses attentes. L'Espagnol veut avant tout prendre du plaisir, et il se soucie peu du niveau auquel il pourra évoluer . « Je ne sais pas à quel niveau je vais rejouer, je ne sais pas à quoi m’attendre, je n’en ai aucune idée, mais pour l’instant, je m’en fous. Je suis simplement heureux d’être de retour et j’ai hâte de faire les efforts nécessaires pour m’amuser et je pense que je serai compétitif. Je m’entraîne depuis plusieurs semaines à un niveau qui me permet d’avoir la chance de participer à nouveau à des tournois. Je suis passé par de nombreuses phases, mais aujourd’hui, je pense que le moment est venu. Je sais que Brisbane est un tournoi difficile, mais j’espère être prêt pour la compétition. Je n’aspire à rien d’autre, juste à être compétitif. »

Roland-Garros : Nadal de retour, il met fin à son rêve https://t.co/Rxlb06pSsd pic.twitter.com/inbOq3F4YM — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

Une confrontation possible dès le premier tour avec Djokovic

Le monde du tennis rêve de voir encore un gros choc entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Cela pourrait arriver dès l'Open d'Australie. L'Espagnol n'est pas tête de série, et il pourrait donc être opposé au Serbe à cette occasion. Il sera intéressant, si cela se produit, de voir si le Majorquin peut rivaliser avec le Djoker, qui continue de marcher sur l'eau à 36 ans.