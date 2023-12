Tennis : Un double Alcaraz-Nadal aux Jeux olympiques, une dérogation nécessaire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En réussissant à conquérir de grands titres au cours de son ascension au plus haut niveau, Carlos Alcaraz s'est vite avancé comme le digne héritier de Rafael Nadal. Les deux Espagnols ont d'ailleurs évoqué à plusieurs reprises le fait de jouer les Jeux olympiques l'année prochaine. Si le rêve est de les gagner en simple, les deux hommes pourraient s'associer en double pour former une paire totalement inédite. Mais ce n'est pas gagné...

L'année 2024 sera forcément une année exceptionnelle en termes d'émotions. Rafael Nadal, blessé depuis l'Open d'Australie, va revenir certainement pour la dernière fois pour tenter de dire au revoir au tennis de la plus belle des manières. Le Majorquin a déjà prévu un retour à la compétition pour le tout début du mois de janvier et il aura comme objectif de briller aux Jeux olympiques l'été prochain, sur les courts de Roland-Garros. D'ailleurs, un double avec Alcaraz est envisagé.

Un rêve

En grandissant avec les exploits de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz a dû subir les comparaisons lorsqu'il a commencé à gagner sur le circuit. Avec un succès impressionnant malgré son jeune âge, l'Espagnol rappelle forcément son illustre compatriote. D'ailleurs, il y a quelques mois, il se confiait sur cette potentielle association en double aux Jeux olympiques. « L’an prochain, Rafa sera là, sans aucun doute. Ce serait un rêve. Non seulement gagner une médaille en simple ou en double, mais aussi vivre l’expérience d’un double avec son idole, ce serait un souvenir que je garderais avec une affection toute particulière » avait-il déclaré.

Tennis : Jannik Sinner, confirmation et déjà favori en Australie ? https://t.co/qpSXBubuoU pic.twitter.com/RUtwa4CXdq — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

Une dérogation possible

Pour remplir toutes les conditions afin de participer aux Jeux olympiques, les joueurs doivent faire partie des 4 meilleurs de leur nation mais il faut aussi avoir joué au moins une fois en Coupe Davis l'année précédant l'olympiade. Ainsi, si Carlos Alcaraz et Rafael Nadal veulent représenter leur pays en double à Paris l'été prochain, il leur faudra demander une dérogation à l'ITF puisqu'ils ne pourront remplir la deuxième condition. En effet, d'après Marca , puisque l'Espagne a été invitée pour la prochaine phase finale de Coupe Davis, elle ne disputera pas de tour qualificatif en février prochain, ce qui fait que les deux Espagnols ne pourront pas représenter leur pays dans cette compétition. Si cette requête devrait a priori être acceptée sans trop de soucis, il faudra d'abord se concentrer sur revenir au classement pour Rafael Nadal.

Nadal pourra profiter de son statut

Champion olympique en simple en 2008 et en double en 2016, Rafael Nadal pourra demander quoi qu'il arrive une invitation spéciale pour le tournoi olympique si l'on se penche sur le règlement de l'ITF. Au vu de son statut, on peut imaginer que le Majorquin n'aurait aucun mal à bénéficier de cette règle spéciale. De plus, s'il n'est pas revenu parmi les quatre meilleurs de son pays, il pourra demander un classement protégé.