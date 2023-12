Nadal en route pour un nouvel exploit, Djokovic peut trembler

Alexis Brunet

Orphelin depuis presque un an de Rafael Nadal, Novak Djokovic va bientôt retrouver l'Espagnol. Le Majorquin a annoncé dernièrement son retour sur les courts, à l'occasion du tournoi de Brisbane. Le gaucher va petit à petit retrouver des sensations, avant de pourquoi pas tenter de remporter Roland-Garros en juin prochain. Selon Toni Nadal, c'est l'objectif de son neveu, ce qui le ferait encore un peu plus entrer dans la légende de majeur français.

Le 31 décembre prochain, soit presque un an après son dernier match officiel, Rafael Nadal fera son retour sur les courts. L'Espagnol traîné de vieilles blessures depuis un certain temps, mais il a pris le temps de se soigner, et il va revenir à la compétition en début d'année 2024, au tournoi de Brisbane. L'objectif sera de se remettre en jambes, avant de participer à l'Open d'Australie.

Nadal rêve d'un nouveau titre à Roland-Garros

Après un an d'absence, il faudra un peu de temps à Rafael Nadal pour retrouver ne serait-ce qu'une partie de son niveau habituel, et monter en intensité. Il se pourrait donc que l'Espagnol soit plus en jambes l'été prochain, et notamment pour Roland-Garros. Justement, l'oncle du Majorquin, Toni Nadal a révélé lors de l'émission de Marion Bartoli sur RMC Sport que le Grand Chelem français était un des objectifs de son neveu. « Il a la confiance que si son corps va bien, il pense qu’il va avoir la possibilité de faire de très grandes choses à Roland‐Garros. Son rêve, c’est d’entendre à nouveau son nom prononcé à Roland‐Garros. Cela est le plus important. Il ne va pas aller juste sur le court pour y être, il pense qu’il sera compétitif. C’est pourquoi il doit jouer beaucoup de tournois, dès le début d’année en Australie. Il veut avoir une autre chance. Gagner sera très difficile, mais pas impossible. Une personne comme Rafael doit et va croire en lui. »

Nadal a déjà remporté 14 fois Roland-Garros

Le lien entre Roland-Garros et Rafael Nadal a toujours été très fort. L'Espagnol est considéré comme le prince de Paris, du fait de ses nombreux titres glanés du côté de la Porte d'Auteuil. C'est tout bonnement le record pour le majeur français, puisque le Majorquin s'est imposé à 14 reprises. Mais c'est aussi le record tout court, car jamais un joueur ou une joueuse de tennis n'a plus de fois gagné un tournoi du Grand chelem que Nadal l'a fait à Roland-Garros. S'il s'impose à Paris l'année prochaine, le taureau de Manacor ne sera aussi plus qu'à un majeur de Novak Djokovic, si la situation reste telle quelle (le Serbe possède 24 Grand chelem, contre 22 pour l'Espagnol actuellement).