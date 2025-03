Le PSG a rendez-vous avec le nouveau Thuram !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France a eu lieu et a offert une opposition entre Dunkerque, pensionnaire de Ligue 2, et le PSG, grand favori de la compétition. L'occasion pour les Parisiens de défier Opa Sangante, auteur d'un doublé en quart de finale contre Brest et déjà comparé à un certain Lilian Thuram.

Large vainqueur du Stade Briochin (7-0), le PSG s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France et défiera Dunkerque, tombeur de Brest en quart de finale (3-2). Une rencontre marquée par le doublé du défenseur Opa Sangante qui est désormais comparé à un certain Lilian Thruam qui avait inscrit un doublé mémorable contre le Croatie en demi-finale de la Coupe du monde 1998.

« Cela ne me rappelle rien ? Si, Lilian Thuram (auteur du doublé lors de la victoire 2-1 face à la Croatie en demi-finale de la Coupe du monde 1998), bien sûr ! C’est simple : tous mes collègues m’appellent désormais "Lilian" ou "Thuram". Ça a commencé dans le vestiaire après le match et ça a duré pendant tout le vol de retour. Quand on a atterri à 1h30 du matin, j’ai pu répondre aux appels personnels et ça continuait ! Je le considère comme un grand Monsieur du foot et en tant que défenseur, c’est une très belle comparaison. S’il veut bien m’appeler, je décroche tout de suite ! », lâche-t-il dans les colonnes du Parisien.

Opa Sangante est également revenu plus en détails sur la victoire de Dunkerque contre Brest : « À la mi-temps (1-0 pour Brest), le coach (Luis Manuel Ferreira De Castro) nous a bien remontés, mais même à 2-0 pour eux, on y croyait. Quand Vincent marque, je file chercher le ballon, on sait alors qu’il faut mettre un peu de folie et de la pression sur eux pour les faire douter. On savait que c’était possible, on l’avait déjà fait contre Lille ».