35M€ : L'offre qui pourrait faire craquer l'OM !

La rédaction

Luis Henrique brille cette saison avec l'OM, inscrivant 9 buts et délivrant 6 passes décisives. Ses performances attirent l'attention de plusieurs clubs européens, dont Naples, l'AS Roma et Newcastle. Bien que l'OM ne souhaite pas le vendre, une offre de 30 à 35 M€ pourrait convaincre le club de laisser partir l'ailier brésilien.

Luis Henrique réalise une très bonne saison avec l'OM, sa première de ce niveau avec le club phocéen. Avec 9 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, l'ailier brésilien est le deuxième joueur le plus décisif de l'OM, derrière Mason Greenwood. Des performances qui, évidemment, attirent l'œil de grands clubs européens.

Des offres de l'étranger

D'après le journaliste Ekrem Konur, Luis Henrique intéresse de nombreuses écuries européennes, notamment Naples, l'AS Roma, Everton, Nottingham Forest et Newcastle. L'ancien de Botafogo plaît à l'étranger et pourrait rapporter une belle somme d'argent à l'OM. Celui qui est arrivé à l'OM en 2020 pourrait connaître une nouvelle aventure européenne.

35 M€ pour lâcher Henrique ?

L'OM ne souhaite pas spécialement vendre son ailier brésilien mais voilà que le club phocéen pourrait se laisser tenter à vendre en cas d'offre satisfaisante. Ekrem Konur parle d'une offre allant de 30 à 35 M€ pour convaincre l'OM.