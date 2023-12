Tennis : Qui est Hamad Medjedovic, cet espoir qui va remplacer Djokovic ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de l'édition 2023 du Masters Next Gen samedi dernier, Hamad Medjedovic est l'un des nouveaux visages de la toute nouvelle génération. Le Serbe, 113ème mondial en cette fin de saison, a pris beaucoup d'expérience sur le circuit cette année et s'est débarrassé d'Arthur Fils en finale, le grand favori de la compétition. A seulement 20 ans, il pourrait commencer à faire mal en 2024, lui qui suit le chemin de son illustre compatriote Novak Djokovic.

Quand il naissait en 2003, Novak Djokovic commençait lui à peine sa carrière professionnelle. Hamad Medjedovic a réalisé une semaine parfaite à Jeddah en Arabie saoudite pour s'emparer du titre au Masters Next Gen. Professionnel depuis 2021, Medjedovic n'a pas connu un parcours inoubliable chez les juniors mais il a su prendre ses marques assez rapidement sur le circuit ATP, notamment grâce à l'apport financier d'un certain Novak Djokovic...

Une fierté serbe

Issu de la génération 2003, la même que Carlos Alcaraz et Holger Rune notamment, Hamad Medjedovic a remporté ses premiers matches sur le circuit ATP cette année et il a découvert le grand tableau de 2 Grands Chelems après être sorti des qualifications à Roland-Garros et à Wimbledon. Demi-finaliste à Gstaad et Astana cette saison, le Serbe peut compter sur ce qui se fait de mieux en Serbie en termes de tennis. En effet, il est entraîné depuis le tout début de la saison par Viktor Troicki, ancien 12ème mondial. Le jeune espoir a en plus reçu une formidable aide puisque Novak Djokovic a décidé de prendre en charge tous les frais de la carrière du jeune Serbe à partir de 2022. On dirait bien qu'il n'aura plus à le faire désormais...

Tennis : La finale de Cincinnati, tournant de la saison ? https://t.co/3w3chtn2uY pic.twitter.com/Xg7YhZARva — le10sport (@le10sport) December 3, 2023

Premier titre

Même si le Masters Next Gen ne compte pas officiellement dans les statistiques de l'ATP, Hamad Medjedovic vient de remporter sa première grande compétition puisqu'il a fallu tout de même se frotter aux tout meilleurs de sa génération. Le Serbe a déjà affiché un niveau intéressant ces derniers temps et est tout proche de rentrer dans le top 100. D'ailleurs, en remportant ce tournoi réunissant les huit meilleurs jeunes, il a gagné plus de 500 000 dollars, soit un peu plus que l'ensemble de ses gains depuis le début de sa carrière. « Je me souviens de les avoir observés en permanence. Enfant, cela m’a beaucoup motivé pour commencer à jouer au tennis et devenir l’un d’entre eux, parce que j’ai vu qu’ils pouvaient le faire. Ils viennent d’un petit pays, comme moi, et cela m’a donné beaucoup de motivation et de confiance en moi pour y arriver aussi » évoquait-il avant le Masters Next Gen en parlant de ses illustres compatriotes.

Futur grand ?

Si l'on regarde le palmarès du Masters Next Gen, on peut se rendre compte que ceux qui ont brillé ont souvent fini par connaître un grand succès sur le circuit ATP par la suite. Le natif de Novi Pazar a en tout cas prouvé en remportant 3 Challenger cette année qu'il était prêt à passer à l'étape supérieure. Présent en Coupe Davis avec la Serbie la semaine avant le Masters Next Gen, il a beaucoup appris. S'il rate de peu le cut de l'Open d'Australie, il pourrait néanmoins frapper un joli coup sur terre battue, lui qui semble plus à l'aise sur cette surface. Il a d'ailleurs été félicité par le numéro 1 mondial.