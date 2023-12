«C'est fou», il se lâche sur Djokovic

Alexis Brunet

À 36 ans Novak Djokovic est l'un des joueurs de tennis les plus titrés. Le Serbe a remporté 24 tournois du Grand Chelem, ce qui est le record. Il est donc l'un des meilleurs joueurs de tennis de l'histoire, et pour certain il est même le GOAT. Mais pour Nick Kyrgios, le Djoker est aussi l'un des plus grands athlètes au monde, du fait de sa longévité, et de la dureté de son sport.

La saison 2023 de tennis s'achève, et un homme l'aura marqué de son empreinte : Novak Djokovic. Le Serbe a presque tout raflé. Il a remporté trois des quatre majeurs cette année, et le dernier lui a échappé en finale, après sa défaite face à Carlos Alcaraz. Le Djoker voudra donc faire encore mieux la saison prochaine, et réaliser le Grand Chelem calendaire, et pourquoi pas même gagné l'or aux Jeux Olympiques de Paris.

Kyrgios est dithyrambique envers Djokovic

La carrière et les titres de Novak Djokovic forcent le respect. Lors d'une interview accordée à Piers Morgan, Nick Kyrgios a rendu hommage au Djoker. Pour l'Australien, le natif de Belgrade est tout simplement l'un des plus grands athlètes au monde. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis. « Je pense que Novak est le meilleur joueur de tennis de tous les temps. Il a 24 tournois du Grand Chelem et je pense qu’il en a quelques autres en lui aussi, c’est fou. Je ne pense pas qu’il reçoive suffisamment le crédit qu’il mérite. Il est sur le circuit depuis presque 20 ans. De plus, C’est l’un des seuls sports au monde où l’on ne sait pas combien de temps va durer le match, il peut durer une heure et demie, quatre heures, les plans changent. Il faut être capable de s’adapter. Voici pourquoi Novak est selon moi l’un des plus grands athlètes de l’histoire, ce n’est pas comme le football où l’on joue pendant 90 minutes. »

Qui pour battre Djokovic en 2024 ?

Nova Djokovic aura 37 ans en 2024, mais le Serbe possède une très bonne hygiène de vie, et il n'est que rarement blessé. Il faudra donc que ses adversaires donnent le meilleur d'eux même s'ils veulent le faire tomber. On pense notamment à Carlos Alcaraz, qui a battu le Djoker en finale de Wimbledon cette année, ou bien à Jannik Sinner, qui a aussi vaincu Nole deux fois dernièrement. Enfin, on ne peut pas écarter Rafael Nadal, qui va faire son retour sur le circuit en 2024.