Tennis : Djokovic fait une demande particulière à Nadal

Alexis Brunet

Tout le monde du tennis attend désespérément le retour sur les courts de Rafael Nadal. Celui-ci pourrait intervenir en 2024, lors de l'Open d'Australie. L'Espagnol disputera alors sans doute la dernière saison de sa carrière. Ce dernier pourrait être à même de recroiser son grand rival, Novak Djokovic. Et le Serbe a affirmé qu'il ne voulait pas retrouver le Majorquin à Roland-Garros.

Novak Djokovic sort d'une saison 2023 étincelante. Le Serbe a remporté trois des quatre tournois majeurs. Il n'y a que Wimbledon qui s'est refusé au Djoker, ce dernier ayant été battu en finale par Carlos Alcaraz. L'Espagnol est devenu l'un de ses principaux concurrents, mais 2024 pourrait bien marquer le retour de son plus grand rival, Rafael Nadal.

Un retour à l'Open d'Australie pour Nadal ?

Cela fait pratiquement un an que Rafael Nadal n'a pas disputé le moindre match officiel. L'Espagnol soigne ses blessures qui l'ont gravement pénalisé la saison dernière, et il prépare activement son retour. Le Majorquin a pour objectif de disputer une dernière saison sur le circuit, et il vise un possible retour lors de l'Open d'Australie, en janvier. Si son corps le laisse tranquille le taureau de Manacor pourrait même rêver des Jeux Olympiques de Paris.

Tennis : Djokovic genou à terre, il est abattu https://t.co/P6gKlIgDAL pic.twitter.com/9QCfJK6XPA — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

Djokovic ne veut pas retrouver Nadal à Roland-Garros