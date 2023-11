Tennis : Arthur Fils bien lancé, il se perd dans les règles !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Tête de série numéro 1 du Masters Next Gen cette année, Arthur Fils a lancé son tournoi par une victoire face à l'Italien Luca Nardi mardi. Premier à lancer les hostilités à Jeddah, en Arabie saoudite, le Français a débarqué dans une compétition vraiment particulière avec des règles toujours plus dingues les unes que les autres. D'ailleurs, les joueurs comme les arbitres se perdent un peu à travers les règlements...

Le Masters Next Gen est une compétition qui met un coup de projecteur pendant une semaine sur les jeunes joueurs qui deviendront peut-être des grands dans le futur. Cette année, nous avons la chance d'avoir deux Français parmi les têtes d'affiche de ce tournoi créé en 2017, Arthur Fils et Luca Van Assche. Les deux ont débuté par une victoire mardi et peuvent espérer s'illustrer dans ce tournoi marqué par quelques problèmes à l'allumage en ce qui concerne les règles.

Des nouvelles règles difficiles à intégrer

Mardi, le Masters Next Gen a montré un peu toute la mauvaise face de cette compétition truffée de règles farfelues qu'on ne comprend pas toujours. Pour le premier match de la semaine, Arthur Fils et Luca Nardi ont vécu une situation un peu particulière. En effet, l'arbitre de chaise, très connu sur le circuit puisqu'il s'agit de Mohamed Lahyani, a oublié une règle qui a fait surface en 2023 : les joueurs doivent changer obligatoirement de côté à la fin d'un set, quel que soit le score. Lorsque le Français a débuté la deuxième manche au service, l'arbitre a donc demandé aux joueurs de changer de côté alors qu'il y avait déjà 40-0. Une scène surréaliste qui ne joue pas du tout en faveur de cette compétition...

« Ces règles sont vraiment bizarres »

Vainqueur dans la douleur de son premier match dans ce Masters Next Gen, Arthur Fils a été invité à réagir après la rencontre. « C’est la première fois que je jouais dans ce format, la dynamique peut changer tellement rapidement. Ces règles sont vraiment bizarres. Je pense qu’on ne les verra jamais sur le circuit ATP. C’est vraiment compliqué de jouer sans échauffement » a-t-il notamment confié. Parmi les nouvelles règles instaurées en 2023, l'absence totale d'entraînement : une nouvelle règle qui ne semble pas plaire du tout...

Un rythme particulier

Dans le but de faire du tennis un sport plus rapide dans le jeu, l'ATP prend le Masters Next Gen comme un bac à sable où toutes les règles peuvent être instaurées. Mais les matches sont parfois difficiles à suivre car un joueur qui pourrait connaître un passage à vide pourrait finir par perdre une manche en quelques minutes seulement. Depuis 2017, le match le plus long a été chronométré à 2h38 dans cette compétition.