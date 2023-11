Masters Next Gen : quelles sont les règles farfelues présentes au tournoi ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dernier rendez-vous de l’année sur le circuit ATP, le Masters Next Gen commence la semaine prochaine à Jeddah en Arabie saoudite (28 novembre-2 décembre). Ce tournoi, créé en 2017 dans le but de mettre un coup de projecteur sur les jeunes générations, réunit chaque année les meilleurs joueurs de moins de 22 ans. Mais c’est surtout un terrain de jeu pour l’ATP afin de tester de nombreuses règles toujours plus étonnantes les unes que les autres.

Organisé pour la première fois dans une autre ville que Milan, le Masters Next Gen revient en 2023 et nous aurons la chance de voir évoluer pour la dernière fois de l’année nos deux Français Arthur Fils et Luca Van Assche. Têtes de série 1 et 2, les deux espoirs tricolores viendront se tester face à d’autres jeunes de leur génération.

Un format particulier

Il n’y a pas qu’en Coupe Davis que le format d’une compétition fait parler. Depuis ses débuts, le Masters Next Gen se joue en 3 sets gagnants de 4 jeux et lorsque le score arrive à 40-40, un point décisif est joué. Dans le but de ne pas faire durer les matches pendant des heures, l’ATP met en place plusieurs règles pour faire en sorte que tout aille plus vite. Ainsi, un chronomètre visible comptabilise le temps passé entre chaque point, chaque jeu et chaque set et c’est bien plus cadré que sur le circuit traditionnel !

2 nouvelles règles en 2023

Déjà que le temps était bien compté lors des éditions précédentes, le Masters Next Gen va encore changer lors de l’édition 2023. En effet, on a appris récemment que les joueurs n’auront droit qu’à 8 secondes désormais entre deux services. Pour rappel, le let ne compte pas lors de ce tournoi comme c’est le cas pour certaines compétitions chez les juniors. Autre changement majeur : l’échauffement disparaît entièrement. Désormais, les joueurs entreront directement sur le court pour jouer le match. Ce sera une première aux Next Gen Finals.

Un vrai bac à sable

Depuis des années, les instances tennistiques se penchent sur la question de la durée des matches au tennis. Pour la télévision, le tennis est sûrement l’un des sports qui prend le plus de place car on sait toujours quand le programme commence mais jamais quand il se termine. Si c’est ce qui fait tout le charme de ce sport, ces nouvelles règles instaurées au Masters Next Gen pourraient finir par voir le jour à un moment sur le circuit traditionnel. Les 5 sets à rallonge en Grand Chelem ont déjà disparu il y a peu de temps...