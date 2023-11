Tennis : Tsitsipas, une saison réussie dans l'ombre

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 6 mondial, Stéfanos Tsitsipas a encore connu une saison assez bonne malgré les nombreuses critiques qu'il reçoit. Le Grec, pas forcément le joueur le plus apprécié par les fans de tennis pour ses déclarations, n'a toutefois pas réussi à augmenter son niveau de jeu pour passer à l'échelon supérieur. Finaliste à l'Open d'Australie en tout début d'année, il semblait parti pour une grande année. Malgré les difficultés, il fait partie de ces joueurs ayant gagné le plus de matches sur le circuit.

Présent parmi l'élite quasiment sans interruption depuis qu'il y est entré, Stéfanos Tsitsipas a encore réussi une belle saison et prouve que son niveau moyen est supérieur à quasiment l'intégralité du circuit. Le Grec, 6ème mondial, semble toutefois avoir reculé par rapport au niveau du top 4 mondial. En 2023, Novak Djokovic au sommet bien sûr, mais aussi Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev et Jannik Sinner ont pris le large par rapport au reste du plateau. Mais la situation de Tsitsipas est loin d'être désespérée.

Encore une belle saison

Stéfanos Tsitsipas a démarré la saison en trombe en atteignant sa première finale de Grand Chelem sur dur à l'Open d'Australie. Le Grec, qui avait déjà perdu en finale de Roland-Garros en 2021 contre Novak Djokovic, n'a pour autant pas poursuivi sur cette lancée tout de suite puisqu'il s'est rendu aux Etats-Unis en mars un peu par dépit, lui qui était un peu blessé. C'est sur terre qu'il a retrouvé des couleurs, sûrement sa surface préférée. Durant l'été, il a même réussi à remporter un tournoi, Los Cabos, en jouant un très beau tennis. Même s'il a trouvé des difficultés face à une opposition plus forte, il a bien fini en atteignant les demi-finales à Bercy et en se qualifiant une fois de plus pour le Masters, même s'il a dû abandonner.

Des limites (trop) visibles

Stéfanos Tsitsipas fait à l'issue de la saison 2023 partie des meilleurs serveurs du circuit selon les statistiques de l'ATP. En effet, il pointe à la deuxième place juste derrière Hubert Hurkacz et c'est peut-être grâce à cette qualité qu'il a réussi à gagner 51 matches cette année, pour 24 défaites. Malgré tout, le fossé semble se creuser un peu plus entre lui et les meilleurs du monde puisqu'il a beaucoup de mal à se défaire de l'agression de ses adversaires sur son revers à une main. C'est clairement la faiblesse du Grec et tout le monde l'a identifié. Cette année, Tsitsipas n'a réussi à battre qu'un seul membre du top 10 : Alexander Zverev à Bercy en toute fin de saison.

Bien avec son père