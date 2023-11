Masters : Tsitsipas contraint à l'abandon, un scénario récurrent

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Qualifié pour le Masters pour la cinquième année consécutive, Stéfanos Tsitsipas pouvait nourrir de belles ambitions pour l'édition 2023, lui qui jouait mieux ces dernières semaines. Le Grec, annoncé comme touché physiquement avant son entrée en lice face à Jannik Sinner dimanche, avait eu le feu vert des médecins pour la compétition. Mais au bout de trois jeux contre Holger Rune mardi, il a dû jeter l'éponge. Comme en 2021, il quitte donc le tournoi très prématurément, signe que la saison est trop longue pour certains joueurs.

C'est un scénario que l'on redoute depuis quelques jours et c'est bien pour cela que le rôle de remplaçant pour le Masters est tout de même très prisé sur le circuit. Depuis quelques années, il n'est pas rare de voir un joueur pas qualifié initialement pour la compétition avoir la possibilité de jouer. Stéfanos Tsitsipas, touché au dos, a dû dire stop au bout de quelques jeux, de quoi susciter un gros débat sur les réseaux sociaux. Le Grec, se sachant blessé, aurait pu laisser sa place à Hubert Hurkacz.

Un feu vert pour rien finalement

Dimanche, Stéfanos Tsitsipas n'avait pas forcément joué son meilleur tennis face à un grand Jannik Sinner et s'était incliné en deux sets. Le Grec avait reçu avant la rencontre le feu vert des médecins, signe qu'il aurait pu jouer la compétition sans problèmes. Mais mardi, la douleur était trop forte pour continuer. « Je me suis entraîné ces derniers jours. Je n’ai pas passé beaucoup de temps sur le terrain. J’ai eu un peu de mal à me déplacer. C’est surtout quand je bouge que je suis affecté. Il est difficile de participer à un match sans avoir à bouger. Pour moi, il est important d’être en forme et de me sentir bien avec mon dos. La douleur était très forte. J’ai déjà souffert pendant des matchs par le passé, et j’ai supporté la douleur, mais là, c’était clairement trop pour moi » a confié celui qui avait écourté deux entraînements la semaine dernière.

Tennis : Jérémy Chardy, le secret derrière la réussite d'Ugo Humbert https://t.co/1kX0qktyQy pic.twitter.com/bfE3gSTF5r — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

Hurkacz va entrer en piste

Stéfanos Tsitsipas aurait-il dû déclarer forfait pour le Masters avant son entrée en lice ? C'est en tout cas ce qui lui a été reproché. Sorti du court sous les sifflets du public, le Grec termine la saison sur une note négative et était touché en conférence de presse. « La première chose que je veux faire, c'est m'excuser auprès de tous les supporters. Je suis déçu de ne pas avoir pu terminer le match et je regrette de ne pas avoir laissé ma place à un remplaçant qui aurait été en mesure d'en faire plus. Je déteste devoir me retirer, ça me tue de ne pas pouvoir terminer ce tournoi » poursuit-il. Pour le remplacer pour la dernière journée dans ce groupe, Hubert Hurkacz, premier remplaçant, défiera Novak Djokovic.

Beaucoup de blessures en fin de saison

Il n'est pas rare de voir un joueur qualifié pour le Masters finir par jeter l'éponge. La saison déjà bien longue a raison de plusieurs joueurs chaque année et cette saison, c'est Stéfanos Tsitsipas qui doit en faire les frais. L'année dernière, Carlos Alcaraz avait dû déclarer forfait avant la compétition. En 2021, le Grec avait déjà dû abandonner après son premier match et Matteo Berrettini avait abandonné lors de son entrée en lice. La tendance se poursuit donc en 2023, de quoi interroger l'ATP...