Tennis : Tsitsipas de retour au Masters, il fait une grosse confidence

Qualifié pour le Masters pour la cinquième année consécutive, Stéfanos Tsitsipas se plaît bien dans ce Tournoi des Maîtres. Le Grec, qui avait remporté le plus grand titre de sa carrière lors de sa première participation en 2019, a connu une saison particulière. Il avait très bien commencé en atteignant la finale de l'Open d'Australie en début d'année face à Novak Djokovic. Finalement, il aura connu des difficultés tout au long de l'année en se qualifiant officiellement pour le Masters qu'à la toute fin au Rolex Paris Masters. Avant le début du Masters, il s'est tout de même permis une forte déclaration...

Numéro 6 mondial, Stéfanos Tsitsipas fait partie des meilleurs joueurs du monde depuis plus de 4 ans. Le Grec a réussi à évoluer à un niveau moyen toujours assez élevé pour avoir une belle marge sur ses concurrents. Néanmoins, les observateurs du monde du tennis regrettent un certain manque de progression dans son jeu. Tracassé par des ennuis d'entourage, le Grec a décidé de garder son père avec lui et s'avance vers le Masters avec un léger regain de confiance.

Un tournoi tellement spécial

Véritable tournoi à part du calendrier, le Masters est un rendez-vous auquel chaque joueur souhaite participer au moins une fois dans sa carrière. Le tournoi réunit les huit meilleurs joueurs de sa carrière dans un format complètement différent qui plaît beaucoup. « C’est une véritable fête. Les ATP Finals sont une commémoration et une célébration de ce qui se fait de mieux dans notre sport. Nous nous réunissons tous, nous jouons les uns contre les autres et nous nous concentrons sur le fait que nous sommes les meilleurs au monde et que nous essayons de nous battre pour ce méga trophée, qui est un grand prix dans notre sport » estime Stéfanos Tsitsipas.

Tennis : La FFT sur le point de nommer le capitaine de Coupe Davis, les places sont chères ! https://t.co/BbHK9D4jTZ pic.twitter.com/VPnua9LEL8 — le10sport (@le10sport) November 8, 2023

« Plus important qu’un tournoi du Grand Chelem »

Il y a quelques mois déjà, Stéfanos Tsitsipas se confiait sur ses objectifs de carrière et il avait déjà été l'auteur d'une déclaration étonnante : d'après lui, il préfèrerait être numéro 1 mondial que remporter un tournoi du Grand Chelem. Avant le début du Masters, il a encore osé dire quelque chose qui peut faire tiquer. « Honnêtement, je considère que ce tournoi est probablement plus important qu’un tournoi du Grand Chelem. C’est un titre très prestigieux et c’est un atout très précieux si vous êtes capable de le conquérir et de le gagner » dit le vainqueur de l'édition 2019.

Une surprise à venir ?

Moins convaincant cette année, Stéfanos Tsitsipas a enregistré pas mal de défaites assez surprenantes. Le Grec n'a en plus réussi qu'à battre un membre du top 10 qu'à la toute fin de la saison, au Rolex Paris Masters. Malgré tout, ses performances du début de saison ont suffi pour lui assurer une place au Masters, lui qui semble aller mieux en cette fin de saison.