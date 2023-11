Rolex Paris Masters : Il pleure face à Djokovic et s’explique

Jean de Teyssière

Novak Djokovic, force 7. Le Serbe a remporté son septième titre à Paris Bercy, lors du Rolex Paris Masters. Le joueur le plus titré de l'histoire du tennis avec 24 titres du Grand Chelem n'a pas eu besoin de forcer face à Grigor Dimitrov (6-4, 6-3). Le Bulgare est d'ailleurs apparu en larmes à la fin de cette finale et il s'en est expliqué en conférence de presse.

Les nerfs ont lâché après tant d'efforts. Grigor Dimitrov a réussi un parcours presque sans faute pour accéder à la finale en battant notamment Carlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas. Mais la marche face à Novak Djokovic était trop grande pour lui et il n'a pu empêcher de laisser couler des larmes après sa défaite, interrompant même le discours de Djokovic, venu le réconforter.

«Ce sont des larmes de joie »

En conférence de presse après la rencontre, Grigor Dimitrov explique d'où viennent ses larmes, dans des propos rapportés par We Love Tennis : « C’est difficile d’expliquer mes émotions. Je voulais gagner, cela n’arrive pas. Et puis, sans m’apitoyer sur mon sort, je sais ce que j’ai traversé ces derniers mois sur et en dehors de court… Ce sont des larmes de joie, attention. Je ne veux pas les considérer comme quelque chose de négatif. Je suis humain, en fin de compte. Et puis, la montée en puissance non seulement des deux dernières semaines, des derniers mois, le travail acharné, le voyage en Chine . »

«J’étais si près de réaliser quelque chose que je voulais obtenir depuis si longtemps»