Rolex Paris Masters : Après la défaite, il rend hommage à Djokovic

Jean de Teyssière

Cette semaine de tennis à Bercy a rendu son verdict ce dimanche : Novak Djokovic a remporté le Rolex Paris Masters. Opposé au Bulgare Grigor Dimitrov, le Serbe a eu moins de mal qu'en demi-finale pour venir à bout de son adversaire (6-4, 6-3). Après la finale, Dimitrov a tenu à rendre un bel hommage à Novak Djokovic.

Encore une fois, Novak Djokovic n'est pas passé loin de réaliser une saison parfaite. Il ne manquera que Wimbledon au tableau de chasse du Serbe cette saison. Sinon, Nole aura réussi le petit chelem et aura remporté deux Masters 1000 cette saison, après Cincinnati.

«Arriver en finale signifie bien plus que ce que vous pouvez imaginer»

À l'issue de la finale perdue par Grigor Dimitrov, le Bulgare a été interrogé sur le court de Paris Bercy. Très ému, Dimitrov a commencé par dire : « Merci. Je pense que je suis à court de mots pour Novak, alors je vais commencer par le public. Je voulais juste dire que je suis reconnaissant pour cette semaine incroyable. Ces trois derniers mois ont été des montagnes russes pour moi. Arriver en finale signifie bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Cela n’aurait pas été possible sans vous. Honnêtement, je suis très reconnaissant. »

Tennis : Retour de Djokovic sur le circuit, il annonce la couleur https://t.co/jqol23wom1 pic.twitter.com/uIdWLtH1GV — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

«Novak, félicitations»