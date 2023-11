Rolex Paris Masters : Djokovic dévoile le nom de son successeur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Novak Djokovic a eu besoin de près de trois heures pour venir à bout d'Holger Rune en quart de finale du Rolex Paris Masters (7-5, 6-7 [3], 6-4). A l'issue de cette rencontre très accrochée, le joueur serbe a fait l'éloge de son adversaire, qui s'est récemment attaché les services de Boris Becker, ancien coach de... Novak Djokovic.

Novak Djokovic tient sa revanche. Battu en finale du Rolex Paris Masters l'année dernière par Holger Rune, le joueur serbe s'est vengé. Mais le numéro un mondial a eu besoin de trois sets et de près de trois heures de jeu pour venir à bout du Danois, qui semble avoir retrouvé sa forme après quelques semaines délicates. A l'issue de ce match, Djokovic a rendu hommage à Rune, âgé seulement de 20 ans.

Djokovic au bout de l'effort

« Il faut toujours produire de gros efforts pour s'en sortir à ce stade de la compétition. Je savais qu'avec (Holger) Rune, j'aurais un joueur en forme en face de moi. Je ne me sentais pas au top la veille comme je l'ai dit après mon match, mais ça allait beaucoup mieux cette fois. C'était un peu moyen au début et plus le match avançait plus mon niveau d'énergie augmentait ce qui est un signal positif » a confié le joueur serbe, qui note quelques similitudes avec son adversaire.

« Il a un futur brillant devant lui »