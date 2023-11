Rolex Paris Masters : A bout, un joueur fait un malaise à Bercy

Thibault Morlain

Opposé à Alexander Zverev ce mercredi au Rolex Paris Masters, Ugo Humbert a été tout proche de faire tomber l'Allemand, numéro 10 mondial. Mais pour le Français, cela s'est soldé par une défaite en 3 sets. Humbert a pourtant tout donné lors de cette rencontre, au point de sortir du court exténué physiquement.

Il n'y a désormais plus aucun Français au Rolex Paris Masters. A 25 ans, Ugo Humbert était le dernier représentant tricolore à Bercy, mais voilà que son parcours vient de se terminer en 16ème de finale. Opposé à Alexander Zverev, Humbert a cru à la victoire, poussant le numéro 10 mondial au tie break dans le 3ème et dernier set. Mais le plus fort a bel et bien été l'Allemand. Malgré la belle résistance d'Ugo Humbert, Alexander Zverev s'est ainsi imposé (6-4, 6-7, 7-6).

« J'avais le souffle complètement coupé »

Devant le public de Bercy, Ugo Humbert aura tout donné pour vaincre Alexander Zverev. En vain. Les efforts du Français n'ont pas payé et il est ressorti du court complètement exténué. Dans des propos rapportés par Eurosport , Humbert révèle ainsi avoir fait un malaise juste après sa défaite : « Déjà physiquement, j’étais à bout après une heure et demie. Et là, en sortant du court, j’ai fait un malaise. Je suis sorti du court, j'avais le souffle complètement coupé, les yeux qui commençaient à se fermer ».

« J'ai dû m'allonger pendant 10 minutes »