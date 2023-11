Rolex Paris Masters : Djokovic triomphe, il lâche une confidence

Jean de Teyssière

Ce mercredi, Novak Djokovic faisait son entrée en lice dans ce Rolex Paris Masters. Face à l'Argentin Tomas Etcheverry, le Serbe n'a pas eu de difficulté à sortir du piège que lui avait tendu son adversaire en le battant en deux sets (6-3, 6-2). Un retour à la compétition pour le recordman de victoires de tournois du Grand Chelem (24) qui avait fait l'impasse sur la tournée asiatique. Il s'est exprimé à ce sujet.

L'été a été chargé pour Novak Djokovic. Après avoir échoué en finale lors de Wimbledon face à Carlos Alcaraz, il s'est bien rattrapé à l'US Open en réussissant à remporter trois des quatre tournois du Grand Chelem calendaire. Face à Tomas Martin Etcheverry, Novak Djokovic a bien réussi son entrée en lice lors du Rolex Paris Masters et sera opposé au Néerlandais Tallon Griekspoor en huitièmes de finale.

«Il y a eu des beaux points, des jolis coups»

Après sa victoire face à Etcheverry, Novak Djokovic détaillait son premier match depuis la finale de l'US Open : « Il y a eu des beaux points, des jolis coups. C'est un joueur très constant. Il a été agressif dès le début. Il voulait encore élever son niveau. Je pense que le break décisif à 4-3 a changé la physionomie du match. Cela m'a permis de jouer plus librement. »

Tennis : Retour de Djokovic sur le circuit, il annonce la couleur https://t.co/jqol23wom1 pic.twitter.com/uIdWLtH1GV — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

«J'avais besoin de me reposer pour pouvoir jouer mon meilleur tennis et finir la saison»