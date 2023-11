Coup dur au Rolex Paris Masters, Monfils annonce du lourd

Amadou Diawara

En lice au Rolex Paris Masters, Gaël Monfils a quitté le tournoi par la petite porte. En effet, le Français s'est incliné dès son premier match face à Francisco Cerúndolo ce mardi. Défait en trois sets, Gaël Monfils a annoncé du lourd pour la saison 2024.

Pour son entrée en lice au Rolex Paris Masters, Gaël Monfils a dû se frotter à Francisco Cerúndolo ce mardi. Et malheureusement pour le Français, il quitte le tournoi après une bataille de trois sets (6-4, 6-7, 5-7). Eliminé dès le premier tour du Rolex Paris Masters, Gaël Monfils a fait part de son immense déception.

«Je suis déçu d'avoir perdu, mais...»

« J'ai mal joué ma balle de match, il m'a servi au corps et je me suis mal dégagé. Je peux faire mieux sur pas mal de choses, notamment pour faire ce double break dans le troisième set. Après, crédit à Cerundolo, ça reste un 21e mondial... Je suis déçu d'avoir perdu, mais j'ai proposé une bonne bagarre. Je garde plus le positif que le négatif d'un tel match. C'était un match avec une superbe ambiance, avec des hauts et des bas » , a regretté Gaël Monfils dans des propos rapportés par L'Equipe .

«On a de gros objectifs»