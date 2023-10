Rolex Paris Masters : Nouvelle sortie de route pour Carlos Alcaraz, sans solutions

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la compétition après son élimination en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, Carlos Alcaraz n’a pas su répondre présent au Rolex Paris Masters. L’Espagnol, qui comptait sur la fin de saison pour reprendre sa place de numéro 1, a subi la loi du très inspiré russe Roman Safiullin, 45ème mondial. Battu en deux sets, le numéro 2 mondial est apparu en détresse en conférence de presse, lui qui doit déjà s’en aller…

Déjà moins performant depuis sa victoire à Wimbledon, Carlos Alcaraz continue d’interroger. L’Espagnol n’a pas semblé au meilleur de sa forme mardi soir pour défier Roman Safiullin, loin de là. Très déçu de sa performance, il s’est confié sur ses impressions physiques et mentales après cette nouvelle contre-performance, qui ne le met pas en confiance avant d’aborder le Masters.

La fatigue prend le dessus

Même s’il a manqué le tout début de la saison et l’Open d’Australie notamment, Carlos Alcaraz a beaucoup joué en 2023 et il paie peut-être les nombreux efforts physiques qu’il a dû faire ces derniers mois. « Je ne me suis pas senti bien sur le court. Beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de choses sur lesquelles travailler. Peut-être que c’est la saison qui a été si longue, peut-être que cela affecte mon jeu, je ne sais pas. Je pense que ce tournoi, comme c’est la fin de saison, réserve beaucoup de surprises car les joueurs sont fatigués. Il faut que je trouve une solution pour les prochaines années » a-t-il expliqué.

« Avec cette défaite, je ne finirai pas numéro 1 »

Alors qu’il pointait toujours à 500 points de Novak Djokovic à la Race, la défaite au premier tour du Rolex Paris Masters va sûrement coûter très cher pour Carlos Alcaraz. D’ailleurs, il ne se fait plus d’illusions sur cet objectif qu’il s’était fixé. « Je crois que oui, avec cette défaite, je n’ai plus de chances de finir numéro 1 mondial. Maintenant, je vais arrêter de penser à cela et faire comme s’il restait des opportunités : il y en a 0 » affirme-t-il.

Inquiétude à Turin ?

Quand faudra-t-il tirer la sonnette d’alarme sur la situation de Carlos Alcaraz ? A l’heure actuelle, l’Espagnol interroge beaucoup puisqu’il n’est plus capable d’évoluer à son meilleur niveau sur le court, ni même de prendre du plaisir. Néanmoins, il reste tout de même confiant par rapport au dernier tournoi de la saison qui aura lieu dans deux semaines.