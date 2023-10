Rolex Paris Masters : L'annonce inquiétante d'Alcaraz avant Bercy...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent depuis quelques semaines, Carlos Alcaraz fait son grand retour à Paris à l'occasion du Rolex Paris Masters. A court de forme alors qu'il n'a plus joué depuis le Masters de Shanghai au début du mois, l'Espagnol confirme qu'il n'est pas à 100% à Bercy bien qu'il soit impatient de jouer. Il affrontera Roman Safiullin pour son entrée en lice.

Ce mardi, Carlos Alcaraz entre en lice Rolex Paris Masters où il est tête de série numéro 2. L'Espagnol affrontera Roman Safiullin, tombeur du Français Alexandre Muller (7-6, 6-3) au premier tour. Une rencontre a priori largement à la portée du vainqueur de Wimbledon, mais ce dernier n'a pas joué depuis le début du mois à cause de blessures au bas du dos et au pied gauche. Par conséquent, Carlos Alcaraz reconnaît qu'il ne s'attend pas à briller à Bercy.

«Je ne vais pas dire que je suis à 100%»

« Je ne vais pas dire que je suis à 100%, car cela pourrait être un mensonge. À cette période de l'année, après une longue année, je pense que presque tous les joueurs ont quelques problèmes dans leur corps. C'est ce que je ressens. Je ressens un peu de douleur, mais j'ai eu une très bonne récupération ces dernières semaines. J'arrive ici en me sentant suffisamment bien pour faire un bon résultat », assure-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.

«Je suis très excité à l'idée de jouer ce tournoi»