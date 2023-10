Tennis : Un frisson français possible au Rolex Paris Masters ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi soir, le tirage au sort du Rolex Paris Masters a promis une édition riche en émotions. Par chance, les Français présents dans le grand tableau ont dans l'ensemble été un peu vernis. Depuis 2008, date du sacre de Jo-Wilfried Tsonga, le dernier pour un représentant français à Bercy, beaucoup ont tenté de l'imiter dans un tournoi si spécial. En effet, avec l'appui du public, il est peut-être encore plus facile qu'à Roland-Garros de se dépasser pour performer. Espérons que l'édition 2023 soit favorable.

Dernier Masters 1000 de l'année, le Rolex Paris Masters est toujours un tournoi intéressant puisqu'il vient permettre aux meilleurs joueurs du monde d'aller chercher les derniers tickets pour le Masters. En dehors de cette course au sommet et du duel à distance entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, il y a la possibilité pour nos Français de briller au vu du tirage au sort.

Un bon tirage

Parmi les Français présents dans le grand tableau avant le résultat des qualifications, 7 sur 8 ont eu la chance de ne pas tirer une tête de série pour le premier match. En effet, seul Richard Gasquet, invité pour son 16ème Rolex Paris Masters, est tombé sur Tommy Paul, 12ème mondial. L'Américain, toujours dans la course pour une qualification au Masters, pourrait retrouver Adrian Mannarino au deuxième tour si celui-ci se débarrasse du qualifié en face de lui. Alexandre Müller aura fort à faire face à Cameron Norrie, tout en sachant que Carlos Alcaraz l'attend au deuxième tour, alors qu'Ugo Humbert, Arthur Fils et Benjamin Bonzi ont tiré un qualifié.

La jeune génération au pouvoir ?

Chaque année au Rolex Paris Masters, il y a toujours un parcours qui donne la chair de poule. L'an dernier, c'était la retraite de Gilles Simon après des duels incroyables. Cette année, la jeune génération pourrait réussir l'exploit d'emballer le public parisien, Arthur Fils en tête de liste. Le jeune Français, 38ème mondial, pourrait se frotter à Taylor Fritz pour son deuxième match en cas de victoire pour son entrée en lice. L'Américain est moins en forme qu'il y a un an et il pourrait en profiter, tout comme face à Holger Rune s'il parvenait à poursuivre l'aventure. Pour rappel, il est placé dans la partie de tableau de Novak Djokovic. L'autre jeune pépite de la génération 2004, Luca Van Assche, sera opposée au Serbe Djere.

Monfils pour une dernière fois ?

Double finaliste du Rolex Paris Masters (2009-2010), Gaël Monfils a souvent profité du soutien du public pour progresser dans le tournoi. Le Français, qui vient tout juste de gagner un 12ème titre à Stockholm à 37 ans, étonne cette année. Inquiétant à Vienne où il a dû faire appel au kiné lors de son élimination, La Monf' défiera l'Argentin Cerundolo au premier tour, le 21ème mondial. En cas de victoire, il défiera Casper Ruud, le Norvégien qui peine depuis des mois malgré le fait qu'il soit toujours en course pour le Masters.