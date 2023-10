Tennis : Shelton tout proche d'un exploit, il a faim !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Révélation de la saison 2023, Ben Shelton, aujourd'hui le 15ème meilleur joueur mondial, a traversé la saison un peu comme un OVNI. L'Américain, qui n'a connu aucun gros résultat entre l'Open d'Australie et sa demi-finale à l'US Open, a franchi un palier en cette fin de saison. A 21 ans, il vient de s'offrir son premier titre, l'ATP 500 de Tokyo, et se positionne comme un grand espoir du tennis américain prêt à jouer les premiers rôles dès 2024.

Annoncé comme futur vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem par Rod Laver au moment de la Laver Cup, qu'il a remportée avec la Team World, Ben Shelton a enfin prouvé qu'il était capable de briller sur le circuit autrement qu'en Grand Chelem. Le 15ème joueur mondial s'est même replacé dans la course au Masters même s'il ne devrait pas avoir l'opportunité d'accéder à ce tournoi. Une chose est sûre : il se rapproche dangereusement de la place de numéro 1 américain.

Un tempérament de guerrier

Ben Shelton aurait pu avoir beaucoup de mal à digérer cette panne de résultats alors qu'on lui promettait une grande saison après son quart de finale à l'Open d'Australie. Mais le jeune Américain a engrangé de l'expérience mois après mois et il a fait preuve d'un grand esprit de combativité pour s'offrir le titre à Tokyo. « J’admire beaucoup Rafael Nadal. Je pense que parfois, sur le court, la façon dont j’aime me battre, dont je n’abandonne pas, pourrait être un trait de caractère que j’ai vu ou appris de Rafa en grandissant. Il était l’un de ces gars qui reproduisait cela à chaque match, à chaque tournoi. On ne peut qu’espérer avoir un esprit combatif comme le sien. Je l’ai observé et étudié, en essayant de lui voler quelques secrets, mais mon joueur préféré a toujours été Federer » affirme-t-il.

La revanche en tête ?

Eliminé en demi-finales de l'US Open par Novak Djokovic dans un match où il a été longtemps dominé avant de proposer un peu de résistance dans le troisième set, Ben Shelton a tout de même beaucoup appris de ce match. D'ailleurs, selon son père Bryan, ancien joueur professionnel, il aurait très envie de prendre sa revanche. « Je pense qu’il a simplement appris du match, il n’a pas cessé de regarder la vidéo, il a vraiment eu le temps de réfléchir après l’US Open à ce qu’il doit faire pour continuer à s’améliorer afin de pouvoir un jour gagner ce genre de matchs. Identifier les choses qu’il peut faire le mieux » a-t-il déclaré à Ubitennis .

Grand outsider à Paris ?

Titré à Tokyo, Ben Shelton a dû faire le voyage très vite pour la saison en indoor en Europe. Opposé à Jannik Sinner au premier tour de l'ATP 500 de Vienne cette semaine, l'Américain a proposé une belle résistance malgré la fatigue du décalage horaire. Avec son nouveau classement, il pourrait jouer un rôle la semaine prochaine au Rolex Paris Masters, lui qui prend un peu plus de place dans l'élite.