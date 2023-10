Tennis : La course au Masters prend l'eau, personne n'en veut !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A une semaine du dernier Masters 1000 de l'année, le Rolex Paris Masters, le suspense est encore total concernant les derniers tickets pour le tournoi des Maîtres. Alors que l'on pensait qu'Alexander Zverev et Stéfanos Tsitsipas allaient tranquillement se qualifier, la tâche pourrait être plus compliquée que prévue comme ils ont également connu des difficultés récemment. Derrière eux, la lutte n'est pas vraiment lancée puisque les principaux candidats n'ont pas cessé de perdre les uns après les autres.

Habituellement, le circuit connaît une vraie bataille en toute fin de saison pour attribuer les derniers tickets pour le Masters. Cette année encore, l'identité de la dernière invitation fait beaucoup parler : Holger Rune, 8ème à la Race à l'heure actuelle, est en grande difficulté depuis des mois. Mais pour le moment, personne n'arrive à prendre le dessus sur le Danois, qui y croit de jour en jour.

Encore une semaine compliquée

Déjà que le Masters 1000 de Shanghai n'avait pas permis d'y voir plus clair à cause des nombreuses surprises, cette semaine n'est pas exceptionnelle non plus pour ceux qui se disputent cette place au Masters. Stéfanos Tsitsipas et Alexander Zverev ont un peu d'avance mais derrière Holger Rune, ils sont 5 à pouvoir vraiment y croire. Cette semaine à Tokyo, Taylor Fritz, Casper Ruud et Hubert Hurkacz ont subi un coup d'arrêt surprenant et Tommy Paul et Alex de Minaur, quart-de-finalistes, ont refait légèrement leur retard.

Tennis : Nadal sur un dernier frisson à Roland-Garros ? L'hypothèse la plus probable révélée https://t.co/0PItCV15az pic.twitter.com/bI5qDyjjbp — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

Mauvaise dynamique qui dure

Il n'y a pas que Holger Rune qui peine à enchaîner les victoires en ce moment. Casper Ruud n'a battu que deux joueurs du top 30 cette année et en dehors de sa finale à Roland-Garros, il n'a quasiment pas existé de l'année. Pour Taylor Fritz, les déceptions s'enchaînent et Tommy Paul et Alex de Minaur commencent un peu à caler. Une chose est sûre, il devrait y avoir du suspense jusqu'au bout...

6 joueurs en 500 points

Actuellement, Holger Rune pointe à la 8ème place à la Race avec 3110 points. Le Danois conserve toujours 100 points sur le numéro 1 américain. Casper Ruud (2815), Hubert Hurkacz (2775), Tommy Paul et Alex de Minaur (2595 tous les deux) suivent et sont les plus proches. La semaine prochaine, tous joueront à Bâle à l'exception de Paul qui a choisi Vienne, un autre ATP 500. Le tirage au sort du Rolex Paris Masters vendredi prochain s'annonce croustillant...