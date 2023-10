Tennis : Nadal sur un dernier frisson à Roland-Garros ? L'hypothèse la plus probable révélée

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours en période de convalescence après son opération de la hanche plus tôt dans l'année, Rafael Nadal prépare son retour en douceur. L'Espagnol, qui a encore confié récemment avoir mal et ne pas savoir s'il sera présent en Australie dans trois mois, connaît probablement ses dernières heures sur le circuit. L'année 2024 devrait être sa dernière au niveau professionnel et elle sera pourtant remplie d'objectifs, comme on peut l'imaginer.

Depuis que Rafael Nadal a annoncé que la saison 2024 serait probablement sa dernière, une grande question se pose : où est-ce que le grand champion espagnol jouera son dernier match ? S'il aimerait beaucoup disputer une dernière fois les Jeux olympiques, il faudra d'abord s'y qualifier. Mais cet objectif est peut-être un peu trop éloigné pour le moment. Jon Wertheim, journaliste américain spécialiste du tennis, pense que les adieux se feront à Roland-Garros.

Fin de carrière à Roland-Garros ?

Si Rafael Nadal devrait donner plus d'informations quant à sa situation dans les semaines qui arrivent, il est pour l'instant difficile de le voir jouer de manière compétitive dans quelques mois. « Je le vois bien jouer un programme très abrégé… Barcelone, Madrid, peut‐être Monte Carlo, et mettre un terme à sa carrière à Roland Garros 2024. Même s’il n’est pas vraiment en lice pour gagner des titres, j’ai l’impression qu’il va tenter sa chance une dernière fois. Si cela signifie être un Rafa à 70 % qui peut encore aller faire ses adieux et avoir une dernière sorte de saveur, et donner aux fans un dernier souvenir… Je pense qu’il est prêt à le faire » déclare Wertheim.

Retour au sommet difficile

Contrairement à d'autres champions tels qu'Andy Murray, Rafael Nadal ne se contentera sûrement pas de revenir sur le circuit pour faire de la figuration et évoluer loin de son meilleur niveau. A 37 ans, l'Espagnol a un lourd passé avec les blessures et pourrait être lassé de faire tant d'efforts pour rien. « Il peut revenir, mais s’il n’est pas au sommet de sa forme, qui sera le favori pour gagner Roland Garros ? » se demande le spécialiste tennis.

Entre rumeurs et doutes