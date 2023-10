Tennis : Nadal à l'Open d'Australie ? La grande annonce qui sème le doute

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé depuis le début de l'année, Rafael Nadal va connaître une saison quasiment blanche. Le Majorquin de 37 ans est en pleine convalescence mais il a donné de ses nouvelles il y a deux semaines, estimant qu'il avait encore besoin de temps pour donner plus de détails concernant son retour. Ce mercredi, une annonce folle est tombée : Craig Tiley, le directeur de l'Open d'Australie, a révélé la présence du champion 2009 et 2022 en janvier prochain.

A l'approche de la fin de la saison, il est déjà l'heure de penser aux prochains grands événements tennistiques, à commencer par l'Open d'Australie qui va arriver très vite dans trois mois. Quelques jours après avoir annoncé que le tournoi débutera désormais un dimanche, c'est une nouvelle que l'on n'attendait pas forcément tout de suite qui fait parler : Rafael Nadal sera présent en Australie selon l'organisation.

Grande annonce en exclusivité

Même si cette annonce vient un peu contredire les propos du principal intéressé, le directeur de l'Open d'Australie, Craig Tiley l'a assuré. Rafael Nadal devrait participer lors de l'édition 2024. « Nous pouvons vous annoncer en exclusivité que Rafa sera de retour. Il a été absent la majeure partie de l’année, et en discutant ces derniers jours, il a confirmé qu’il serait de retour, ce qui nous réjouit vraiment. C’est génial » a-t-il déclaré dans un média australien. Faut-il y voir un coup de communication au moment de lancer la billetterie ?

Une information étonnante

Il y a deux semaines, Rafael Nadal confiait pourtant qu'il attendait le mois de novembre avant de donner plus d'informations quant à son retour. Pour sa probable dernière année sur le circuit, le Majorquin veut faire les choses bien et son corps sera le facteur principal dans sa décision. D'ailleurs, l'agent du principal intéressé aurait déjà réagi à cette annonce. « Nous avons vu les nouvelles mais aujourd'hui nous ne sommes pas en mesure de confirmer. On ne sait vraiment pas encore. Il est trop tôt pour le dire et nous n'avons pas encore de date. Rafa recommence à peine l'entraînement » peut-on lire. Voilà donc qui refroidit tout de suite...

Pas de précipitation

La même chose s'était produite plus tôt dans la saison au moment du tournoi de Monte-Carlo, lorsque le directeur avait annoncé Rafael Nadal parmi les joueurs présents. L'Espagnol n'avait pas pu se rendre sur le Rocher, l'une de ses terres préférées, et visiblement, il est encore bien trop tôt pour l'imaginer à l'Open d'Australie. Néanmoins, les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes puisque plusieurs vidéos de l'entraînement du champion circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours et on le voit mettre beaucoup plus d'intensité.