Tennis : Les Jeux olympiques, vrai objectif des joueurs ?

Alexis Poch - Journaliste

Figure du tennis mondial depuis des années, Patrick Mouratoglou n'hésite pas à prendre la parole sur n'importe quel sujet de l'actualité tennistique. L'ancien entraîneur de Serena Williams a créé de nombreuses réactions à la suite de l'une de ses dernières prises de parole concernant l'importance des Jeux olympiques pour un joueur de tennis.

L'année 2024 sera évidemment une année olympique et les meilleurs joueurs du monde auront rendez-vous à Paris pour essayer de s'emparer du titre le plus honorifique dans le monde du sport. Mais pas forcément dans le tennis, comme l'a récemment souligné Patrick Mouratoglou. Pour lui, la médaille d'or pèse beaucoup moins par rapport à un titre en Grand Chelem, et sur ce point on ne peut vraiment lui donner tort.

Une histoire olympique pas si riche

Sport olympique au début, le tennis a disparu du programme pendant un certain temps avant de revenir à partir de 1984. Depuis, de grands champions ont inscrit leur nom au palmarès mais la médaille d'or n'a pas le même effet dans le tennis que dans d'autres sports. « Il n’y a pas de lien réel entre le tennis et les Jeux olympiques. Beaucoup de joueurs de tennis ne pensent pas qu’il s’agisse d’un événement aussi important pour le tennis. Au début, le tennis était aux Jeux olympiques, puis il en est sorti, et enfin, le tennis a été réintroduit. Par conséquent, il n’y a pas d’histoire entre le tennis et les Jeux olympiques » commence Mouratoglou.

Un objectif moins important que les Grands Chelems

De nos jours, les joueurs ne jurent que par les titres en Grand Chelem qui représentent vraiment le rêve de tout le monde. Remporter la médaille d'or aux Jeux olympiques n'est pas considérée comme un grand objectif si l'on en croit les propos de Patrick Mouratoglou. « Beaucoup de joueurs pensent qu’un Grand Chelem est 100 fois plus important pour un joueur de tennis que les Jeux olympiques. Chaque année, il y a les Masters 1000, qui sont extrêmement importants parce que votre classement en dépend, surtout pour les meilleurs joueurs. Il y a aussi les tournois du Grand Chelem, qui sont des institutions incroyables. Quand il y aura une longue histoire entre le tennis et les Jeux olympiques, je pense que les joueurs verront les choses différemment » a-t-il déclaré, suscitant des réactions sur les réseaux sociaux.

Se battre pour son pays

En regardant les propos de Patrick Mouratoglou, on peut aussi se rappeler ce que représentent les Jeux olympiques pour de grands champions tels que Novak Djokovic. Souvenez-vous, en 2016, lors de sa défaite d'entrée à Rio quand il était sorti du court en larmes, peut-être à un moment où il était le mieux placé pour aller chercher le seul titre qui lui manque. Pour Alexander Zverev et Belinda Bencic, les champions olympiques en titre, c'était aussi un immense moment dans leur carrière.