Tennis : Arthur Fils tête de série à l'Open d'Australie ? Le crack touche l'exploit

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouvelle pépite du tennis français, Arthur Fils connaît la saison de l'ascension en 2023. Le Français de 19 ans, plus jeune joueur du top 50, progresse mois après mois et lundi prochain, il devrait connaître son meilleur classement en intégrant le top 40. Avec un tel classement, il peut donc espérer se pencher vers un grand objectif pour la fin de saison : gagner le maximum de points pour être tête de série à l'Open d'Australie.

Nouveau visage de la jeune génération du tennis tricolore, Arthur Fils ne connaît que des premières depuis des mois. De ses premières victoires sur le circuit ATP à son premier titre, le Français vient de faire un joli parcours au Masters 1000 de Shanghai, où il a été éliminé au troisième tour lundi après un gros duel face à Tommy Paul, 12ème mondial. S'il a déjà annoncé ses objectifs pour 2024, en voilà un qui devrait l'animer.

Une expérience bénéfique

Invité surprise de la dernière Laver Cup en septembre dernier, Arthur Fils a pu côtoyer de très près quelques-uns des plus grands joueurs actuels. Déjà vainqueur de Casper Ruud durant l'été, le Français engrange beaucoup d'expérience dernièrement. « C’est vrai que je m’entraîne avec de très bons joueurs depuis quelques semaines. La Laver Cup m’a permis déjà d’avoir cette expérience et là ça continue, donc ça aide parce que je m’habitue à jouer à ce niveau‐là et on se jauge un peu plus à l’entraînement, on sait de quoi on est capable chacun et évidemment, c’est plus facile après quand tu rentres sur le terrain » a-t-il confié à L'Equipe , après avoir battu Davidovich Fokina et perdu contre Paul, deux joueurs présents comme lui à Vancouver.

Tête de série à l'Open d'Australie ?

Actuellement à la 44ème place mondiale, Arthur Fils connaîtra son meilleur classement lundi prochain mais surtout, il peut viser un peu plus haut en fin de saison. Prévu à Anvers la semaine prochaine, il jouera ensuite à Vienne puis à Paris-Bercy où il devrait intégrer rapidement le tableau principal. Autant d'occasions pour lui de gagner des points et de monter au classement pour intégrer le top 30 pourquoi pas. 36ème à la Race, il pointe à un peu plus d'une centaine de points de la 32ème place de Laslo Djere, synonyme de statut de tête de série en Grand Chelem.

Gros potentiel en indoor

Déjà proche de l'exploit sur dur à Shanghai, Arthur Fils a déjà prouvé qu'il était à l'aise sur toutes les surfaces. Le Français va retrouver l'indoor dans les prochains jours, ce qui conviendrait beaucoup à son style de jeu. Il devrait faire office de chouchou du public à Bercy à la fin du mois, lui qui avait réussi à s'extirper du tableau des qualifications l'année dernière pour jouer son premier match ATP. Habituellement, le public parisien sait accueillir ses joueurs...