Tennis : Shanghai, nouvelle terre de surprises

De retour dans le calendrier cette année, le Masters 1000 de Shanghai est une grande étape pour beaucoup de joueurs. Avec le nouveau format, il y a donc 32 têtes de série qui n'ont pas eu besoin de jouer le premier tour. Mais beaucoup d'entre elles ont disparu très vite, la faute peut-être à un manque d'expérience dans ce tournoi plus joué depuis 2019. L'édition 2023 a déjà été marquée par de nombreuses surprises.

Avant-dernier Masters 1000 de la saison, Shanghai est pour beaucoup de joueurs un tout nouveau tournoi. En effet, depuis la pandémie, aucun tournoi n'avait eu lieu en Chine jusqu'à maintenant. Ce grand rendez-vous asiatique n'a pas été bien digéré par tout le monde, à commencer par Daniil Medvedev, numéro 3 mondial, qui a encore été surpris par Sebastian Korda. Et ce n'est peut-être pas fini...

Une partie basse décimée

S'il reste encore bien sûr beaucoup de bons prétendants, la partie basse du tableau du tournoi de Shanghai a souffert lors des premiers jours. La grande surprise est venue de Sebastian Korda qui a éliminé celui qui était en fait le tenant du titre mais d'autres joueurs ont disparu d'entrée, à l'image d'Alex de Minaur, Holger Rune, Lorenzo Musetti ou encore Alexander Zverev. Finalement, certains ont su prendre leur chance et le candidat le plus sérieux reste Jannik Sinner, même s'il a montré quelques difficultés au cours de ses deux premiers matches.

Des favoris difficiles à hiérarchiser

Pour un tournoi qui fait office de grande première pour pas mal de joueurs, il est difficile de dire si les meilleurs joueurs du monde vont réussir à s'en sortir. C'est ce qu'a expliqué Daniil Medvedev à la suite de sa défaite. « C’est difficile à dire. Je dirais qu’en général, si on parle de la forme en ce moment, Carlos est un joueur comme Djokovic et Nadal l’étaient auparavant. Chaque fois qu’il participe à un tournoi, il est le plus grand, ou quand Novak est là, l’un des deux plus grands prétendants au titre. Jannik (Sinner) est en pleine forme, voyons comment il peut s’adapter physiquement au fait d’avoir joué à Pékin la semaine dernière. Je dirais donc qu’ils sont les deux plus grands favoris. Mais on verra bien. C’est pour ça que le tennis est intéressant, on ne sait jamais ce qu’il va se passer » explique-t-il.

Des conditions de jeu nouvelles

En 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses sur la planète tennis et le tournoi de Shanghai présente de nouvelles conditions pour beaucoup de joueurs du tableau. C'est difficile de trouver ses repères aussi vite même si les meilleurs arrivent habituellement à mieux s'adapter. Au niveau du palmarès, il n'y a pourtant pas eu de grandes surprises depuis la naissance de ce tournoi en tant que Masters 1000. Il ne serait pas étonnant de voir le tableau décimé au fur et à mesure...