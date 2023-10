Tennis : Ces Français qui ont brillé à Shanghai

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Tournoi le plus jeune parmi les 9 Masters 1000 du calendrier, le tournoi de Shanghai n'a pas une histoire folle. Concernant le palmarès, il est même assez peu varié puisque depuis 2009, seulement 5 hommes différents ont gagné le titre. Pourtant la France n'était pas si loin de connaître un grand bonheur puisque deux joueurs ont réussi à atteindre la finale de ce tournoi qui voit assez souvent des surprises émerger.

Les dernières éditions, avant la pandémie, n'avaient pas donné lieu à de grands résultats pour nos Français. Cette année, en raison du passage au nouveau format, ils sont 11 à apparaître dans le grand tableau du Masters 1000 de Shanghai, un sacré contingent qu'il faut bien souligner. Avant de se pencher sur l'édition 2023, il est l'heure de revenir sur ceux qui ont réussi à déployer un grand tennis sur cette terre sacrée.

Gilles Simon, pas si loin

Il est peut-être le joueur français étant le plus à l'aise à Shanghai. Gilles Simon fait partie des deux joueurs à avoir réussi à atteindre la finale de ce Masters 1000. Quart de finale lors de la première édition en 2009, c'est en 2014 qu'il passe proche du titre puisqu'il tombe en deux tie-breaks lors de la finale face à Roger Federer. Pas tête de série, le Niçois avait par exemple éliminé Stan Wawrinka et Tomas Berdych sur son parcours. Deux ans plus tard, il atteint encore une demi-finale où il ne pourra pas empêcher Andy Murray de triompher.

Tsonga, le numéro 1

Sans conteste le meilleur joueur français de sa génération, Jo-Wilfried Tsonga a aussi bien joué à Shanghai dans sa carrière. Demi-finaliste en 2013 face à Novak Djokovic, il réalise un superbe parcours en 2015 en réussissant à battre Rafael Nadal malgré la perte du deuxième set sans inscrire le moindre jeu lors des demi-finales. En revanche, le Serbe, injouable cette année-là, ne lui fait pas de cadeau en finale, comme les autres adversaires.

Frisson cette année ?

Shanghai fait partie de ces Masters 1000 étrangers qui plaisent à plusieurs Français. En 2023, il sera tout de même compliqué de voir un Bleu aller très loin même si Ugo Humbert et Adrian Mannarino font partie des têtes de série et sont exemptés du premier tour. Il faut dire que dans les grands tournois, depuis un moment déjà, les Français ont du mal à exceller. Mais pourquoi pas...